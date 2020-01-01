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На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати

На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати
На Волині виборчі дільниці №070528 та №071005 розташовані на других поверхах будівель та необлаштовані пандусами. Також на окремих виборчих дільницях утворювалися черги ззовні або ж усередині приміщення, в окремих ДВК – не вистачає скриньок для голосування.

На одній із луцьких дільниць кабінки розміщені біля дзеркала, - повідомляє громадська мережа ОПОРА.

Також ОПОРА продовжує фіксувати дільниці, на котрих можуть виникнути труднощі для осіб із інвалідністю. Зокрема, у селі Підгайці Луцького району на дільниці №070528 є пандус до входу, однак відсутній у самому приміщенні, а голосують – на другому поверсі.

На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати
На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати


На дільниці №071005 у Ковелі голосування відбувається на другому поверсі, куди не веде пандус. Окрім того, на дільниці №070997 у місті Ковелі спостерігач зафіксував нестачу скриньок: для середньої дільниці встановили лише 3 стаціонарні виборчі скриньки.

На дільниці №071087 у місті Луцьку кабінки для голосування облаштували біля стіни, у котру вмонтовано велике дзеркало.

На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати

Щодо черг, то скупчення людей біля або ж у приміщенні дільниці фіксували і зранку, і в пообідню пору. Наприклад, на дільниці №071118 у місті Нововолинськ низка виборців чекала своєї черги проголосувати надворі, у коридорах будівлі.

На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати

Натомість на дільниці у Луцьку в обідню пору черга з охочих віддати свій голос вишикувалася до приміщення дільниці №071078. Виборці стали у чергу на дворі біля приміщення, їх запускали почергово для уникнення скупчень всередині.

На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати

Станом на 14:47 утворилася черга навіть біля деяких сільських дільниць. Наприклад, на дільниці №070246 у селі Пнівне Камінь-Каширського району. Кілька виборців чекають надворі, оскільки у приміщенні для голосування їх не може бути більше трьох.

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Теги: вибори, черга, пандус, ОПОРА
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