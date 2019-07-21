Порушення виборчого процесу: на Волині поліція зареєструвала більше сорока повідомлень





За результатами перевірок по 28 випадках факт порушення виборчого законодавства не підтвердився. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Юрій Крошко, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області, - інформує



Найбільше повідомлень зареєстрували у Луцьку, Ковелі та Нововолинську.



«Переважають повідомлення, які стосуються можливої незаконної агітації у день виборів, неправильного заповнення виборчої документації, відсутності інформації про кандидата на дільниці. Окрім цього, є повідомлення про підкуп виборців, пошкодження бюлетеня та голосування за межами кабінки», – повідомив Юрій Крошко.



На всі факти можливого порушення виборчого законодавства забезпечили оперативне реагування нарядів поліції. За результатами перевірок по 28 випадках факт порушення виборчого законодавства не підтвердився.



У Камінь-Каширському районі за проведення агітації у день виборів на виборчій дільниці поліція скала адміністративний протокол за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За рештою звернень перевірка триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 18:00 поліція Волині зареєструвала понад сорок повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу.За результатами перевірок по 28 випадках факт порушення виборчого законодавства не підтвердився. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області, - інформує сектор комунікації поліції Волині Найбільше повідомлень зареєстрували у Луцьку, Ковелі та Нововолинську.«Переважають повідомлення, які стосуються можливої незаконної агітації у день виборів, неправильного заповнення виборчої документації, відсутності інформації про кандидата на дільниці. Окрім цього, є повідомлення про підкуп виборців, пошкодження бюлетеня та голосування за межами кабінки», – повідомив Юрій Крошко.На всі факти можливого порушення виборчого законодавства забезпечили оперативне реагування нарядів поліції. За результатами перевірок по 28 випадках факт порушення виборчого законодавства не підтвердився.У Камінь-Каширському районі за проведення агітації у день виборів на виборчій дільниці поліція скала адміністративний протокол за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За рештою звернень перевірка триває.

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