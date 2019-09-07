У Луцьку помер відомий лікар-онколог

Шабелянський Віктор Борисович.



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Народився відомий лікар 26.10.1930 р. в Одесі в сім’ї лікарів. Після закінчення школи, а в подальшому – Львівського державного медичного інституту в 1954 р. його направили на роботу хірургом в м. Гурьєв, Республіка Казахстан. Саме там він набув перші навички хірургії і сформувався як лікар.





У 1957 р. Віктор Борисович разом із сім’єю переїжджає на Волинь і з цього часу аж до виходу на пенсію його трудова діяльність тісно пов’язана з Волинським обласним онкологічним диспансером. Пропрацювавши декілька років онкохірургом, в 1962 році він очолив обласне онкохірургічне відділення.



На цей час припадає розвиток його хірургічної діяльності. Очолюване ним хірургічне відділення поступово перебрало на себе майже усі хірургічні втручання, які раніше виконувалися лише в столиці. Окрім того він був визнаним авторитетом і в онкогінекології, і в онкорадіології, і хіміотерапії. Вперше в Україні він освоїв і впровадив в практику метод лапароскопії – ендоскопічного дослідження органів черевної порожнини.



Усі свої знання і досвід Віктор Борисович щедро передавав своїм колегам по роботі, а точніше – своїм учням. В його доробку нараховується понад 50 наукових статей, присвячених актуальним проблемам онкології. В колективі, який він очолював, завжди домінувала взаємодопомога і повага один до одного. Проте не тільки робота онкохірургом займала все його життя. Він був прекрасним спортсменом (ще в студентські роки очолював волейбольну команду, любив музику, літературу, займався мисливством і рибальством).



Його колеги по роботі завжди дивувались життєлюбству і оптимізму чоловіка.



У 2010 році, пропрацювавши в онкодиспансері 53 роки, Віктор Борисович пішов на заслужений відпочинок. Проте, перебуваючи на пенсії, він не втрачав зв’язку із установою, якій віддав все своє трудове життя.



Прощання з Віктором Борисовичем відбудеться завтра, 26 жовтня, з 10 по 11 годину в Будинку панахиди міста Луцька (проспект Перемоги, 8).



Увесь колектив КП «ВОМЦО» щиро сумує з приводу смерті свого колеги – Шабелянського Віктора Борисовича і висловлює співчуття його рідним та близьким.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 жовтня, на 90-му році життя помер багаторічний завідувач хірургічним відділенням КП «ВОМЦО» у Луцьку, хірург-онкологПро це пише ІА "Волинські новини" Народився відомий лікар 26.10.1930 р. в Одесі в сім’ї лікарів. Після закінчення школи, а в подальшому – Львівського державного медичного інституту в 1954 р. його направили на роботу хірургом в м. Гурьєв, Республіка Казахстан. Саме там він набув перші навички хірургії і сформувався як лікар.У 1957 р. Віктор Борисович разом із сім’єю переїжджає на Волинь і з цього часу аж до виходу на пенсію його трудова діяльність тісно пов’язана з Волинським обласним онкологічним диспансером. Пропрацювавши декілька років онкохірургом, в 1962 році він очолив обласне онкохірургічне відділення.На цей час припадає розвиток його хірургічної діяльності. Очолюване ним хірургічне відділення поступово перебрало на себе майже усі хірургічні втручання, які раніше виконувалися лише в столиці. Окрім того він був визнаним авторитетом і в онкогінекології, і в онкорадіології, і хіміотерапії. Вперше в Україні він освоїв і впровадив в практику метод лапароскопії – ендоскопічного дослідження органів черевної порожнини.Усі свої знання і досвід Віктор Борисович щедро передавав своїм колегам по роботі, а точніше – своїм учням. В його доробку нараховується понад 50 наукових статей, присвячених актуальним проблемам онкології. В колективі, який він очолював, завжди домінувала взаємодопомога і повага один до одного. Проте не тільки робота онкохірургом займала все його життя. Він був прекрасним спортсменом (ще в студентські роки очолював волейбольну команду, любив музику, літературу, займався мисливством і рибальством).Його колеги по роботі завжди дивувались життєлюбству і оптимізму чоловіка.У 2010 році, пропрацювавши в онкодиспансері 53 роки, Віктор Борисович пішов на заслужений відпочинок. Проте, перебуваючи на пенсії, він не втрачав зв’язку із установою, якій віддав все своє трудове життя.Увесь колектив КП «ВОМЦО» щиро сумує з приводу смерті свого колеги – Шабелянського Віктора Борисовича і висловлює співчуття його рідним та близьким.

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