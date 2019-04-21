На Волині чоловік розірвав бюлетень на шматки





Інцидент із розірваним бюлетенем трапився на дільниці №070682 у селі Комарове Камінь-Каширського району. Чоловік розірвав отриманий виборчий бюлетень та покинув дільницю.





Речниця головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук зазначила, що про пошкодження громадянином виборчої документації, а саме виборчого бюлетеня, виданого на його ім’я, повідомив поліцейський. Громадянин мав ознаки сп’яніння.



«Подію належним чином зареєстрували, викликали слідчо-оперативну групу і зараз встановлять місце перебування порушника і складуть на нього відповідний протокол за статтею 212-23», - зазначила вона.



Відповідно до статті 212-23 КУпАП пошкодження, приховування, знищення виборцем, учасником референдуму свого виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосування на референдумі, або винесення його за межі приміщення для голосування тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині виборець порвав бюлетень, отриманий від виборчої комісії, у приміщенні дільниці. Про це ОПОРІ повідомили у поліції.Інцидент із розірваним бюлетенем трапився на дільниці №070682 у селі Комарове Камінь-Каширського району. Чоловік розірвав отриманий виборчий бюлетень та покинув дільницю.Речниця головного управління Національної поліції у Волинській областізазначила, що про пошкодження громадянином виборчої документації, а саме виборчого бюлетеня, виданого на його ім’я, повідомив поліцейський. Громадянин мав ознаки сп’яніння.«Подію належним чином зареєстрували, викликали слідчо-оперативну групу і зараз встановлять місце перебування порушника і складуть на нього відповідний протокол за статтею 212-23», - зазначила вона.Відповідно до статті 212-23 КУпАП пошкодження, приховування, знищення виборцем, учасником референдуму свого виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосування на референдумі, або винесення його за межі приміщення для голосування тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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