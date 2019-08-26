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Мешканці волинського села кілька днів будуть без газу

Мешканці волинського села кілька днів будуть без газу
У зв’язку із проведенням реконструкції газопроводів-вводів житлових будинків з 08:00 год. 26 жовтня по 17:00 год. 30 жовтня у с. Бужани Горохівського району призупинять газопостачання.

Відновлення газопостачання буде відбуватись щодня з 15:00 год. 26-30 жовтня, – повідомили в пресслужбі "Волиньгазу".

Для проведення планових робіт з реконструкції (редизайну) системи газопостачання споживачів власникам необхідно перебувати у своїх помешканнях. Також просять перекрити крани перед газовим обладнанням.

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Теги: Бужани, газ, Волиньгаз, відключення
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