вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування

У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування
На виборчій дільниці №071054 у Луцьку двічі виявляли у кабінках залишені бюлетені. Імовірно, їх там залишали попередні виборці.

Про це інформує громадська мережа ОПОРА.

Виявляли бюлетені виборці, котрі заходили до кабінок голосувати, та повідомляли про це комісію. На дільниці було два випадки виявлення таких бюлетенів.

«У першому випадку залишилося 2 бюлетені із виборів до Луцької районної ради та до Луцької міської ради. В другій кабінці залишили 1 бюлетень до Луцької районної ради. Виборців не встановили», - повідомила ОПОРІ заступник голови ДВК Тетяна Костюк.

Два бюлетені були заповненими, а один – без позначок. Знайдені бюлетені погасила комісія, про що склали відповідний акт.

Відповідно до частини 10 статті 248 Виборчого кодексу України виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бюлетень, ОПОРА, кабіна, голосування, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів
Сьогодні, 21:29
Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
Сьогодні, 21:16
У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування
Сьогодні, 20:38
На Волині чоловік розірвав бюлетень на шматки
Сьогодні, 20:05
У Луцьку помер відомий лікар-онколог
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
На Волині чоловік розірвав бюлетень на шматки На Волині чоловік розірвав бюлетень на шматки
Сьогодні, 20:05
У Ковелі на дільниці скриньку для голосування встановили під камерою відеонагляду. ФОТО У Ковелі на дільниці скриньку для голосування встановили під камерою відеонагляду. ФОТО
Сьогодні, 15:08
На Волині член ДВК проголосував за межами кабінки На Волині член ДВК проголосував за межами кабінки
Сьогодні, 13:10
У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні
Сьогодні, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Округ №20: повідомили, якою була явка виборців у громадах на Волині
Сьогодні, 22:03
 0
Хто перемагає на виборах мерів та до міських рад Львова, Одеси, Черкас та інших міст за даним екзит-полу
Сьогодні, 21:50
 0
Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів
Сьогодні, 21:29
 0
Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
Сьогодні, 21:16
 0
У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування
Сьогодні, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8