У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування
Сьогодні, 20:38
На виборчій дільниці №071054 у Луцьку двічі виявляли у кабінках залишені бюлетені. Імовірно, їх там залишали попередні виборці.
Про це інформує громадська мережа ОПОРА.
Виявляли бюлетені виборці, котрі заходили до кабінок голосувати, та повідомляли про це комісію. На дільниці було два випадки виявлення таких бюлетенів.
«У першому випадку залишилося 2 бюлетені із виборів до Луцької районної ради та до Луцької міської ради. В другій кабінці залишили 1 бюлетень до Луцької районної ради. Виборців не встановили», - повідомила ОПОРІ заступник голови ДВК Тетяна Костюк.
Два бюлетені були заповненими, а один – без позначок. Знайдені бюлетені погасила комісія, про що склали відповідний акт.
Відповідно до частини 10 статті 248 Виборчого кодексу України виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки.
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Про це інформує громадська мережа ОПОРА.
Виявляли бюлетені виборці, котрі заходили до кабінок голосувати, та повідомляли про це комісію. На дільниці було два випадки виявлення таких бюлетенів.
«У першому випадку залишилося 2 бюлетені із виборів до Луцької районної ради та до Луцької міської ради. В другій кабінці залишили 1 бюлетень до Луцької районної ради. Виборців не встановили», - повідомила ОПОРІ заступник голови ДВК Тетяна Костюк.
Два бюлетені були заповненими, а один – без позначок. Знайдені бюлетені погасила комісія, про що склали відповідний акт.
Відповідно до частини 10 статті 248 Виборчого кодексу України виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки.
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