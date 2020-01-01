Більше 2 мільйонів гривень планують витратити на капітальний ремонт приміщення відділення поліції





Там міститься чергова частина, пише



Відриті торги для пошуку підрядника оголосило Головне управління Національної поліції у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 листопада, аукціон розпочнеться 4 листопада.



Очікувана вартість робіт становить 2,279 мільйона гривень.



Капітальний ремонт приміщення включатиме мурування внутрішніх стін, підсилення стін та перегородок у кімнатах для затриманих, заміну дверей і вікон, внутрішнє опорядження, перекриття підлоги та улаштування покриттів із ламінату та лінолеуму, сантехнічні роботи, зокрема встановлення нових опалювальних радіаторів, улаштування системи вентиляції, прокладання труб, влаштування колодязів, монтаж електроосвітлення та електрообладнання, встановлення пожежної сигналізації, а також пусконалагоджувальні роботи.



Усі роботи хочуть закінчити до 31 грудня 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року запланували здійснити капітальний ремонт частини приміщення першого поверху адміністративного будинку Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП в області, що на вулиці Нововолинській, 15.Там міститься чергова частина, пише ІА "Волинські новини" Відриті торги для пошуку підрядника оголосило Головне управління Національної поліції у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 листопада, аукціон розпочнеться 4 листопада.Очікувана вартість робіт становить 2,279 мільйона гривень.Капітальний ремонт приміщення включатиме мурування внутрішніх стін, підсилення стін та перегородок у кімнатах для затриманих, заміну дверей і вікон, внутрішнє опорядження, перекриття підлоги та улаштування покриттів із ламінату та лінолеуму, сантехнічні роботи, зокрема встановлення нових опалювальних радіаторів, улаштування системи вентиляції, прокладання труб, влаштування колодязів, монтаж електроосвітлення та електрообладнання, встановлення пожежної сигналізації, а також пусконалагоджувальні роботи.Усі роботи хочуть закінчити до 31 грудня 2021 року.

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