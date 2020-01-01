вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку для дітей влаштували справжні велоперегони. ФОТО

У Луцьку для дітей влаштували справжні велоперегони. ФОТО
25 жовтня 2020 року провідний професіонал комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради» Давид Ковальов за підтримки департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради, організував та провів велоперегони в парку «Карамелька»
(40-й А квартал).

Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.

Метою такого заходу є популяризація екологічного виду транспорту – велосипеду; популяризація здорового способу життя; надання шанувальникам велоспорту можливості вдосконалити спортивну майстерність.

Захід розпочався із велофігурки на велосипеді серед дітей 2007-2010р.н., за результатами якої визначалася кваліфікація на «Елімінатор».

Потому відбулися змагання з «Крос-кантрі» серед учасників 2006 р. і старші. Завершили велоперегони змаганням молодшої групи в «Елімінатор» (гонка з вибуванням).

Переможців та призерів нагородили дипломами, солодкими подарунками та призами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велоперегони, змагання, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Франції – понад 45 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 02:30
У Луцьку для дітей влаштували справжні велоперегони. ФОТО
Сьогодні, 01:36
На одній зі спецдільниць у Луцьку проголосували лише 4 виборці. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 01:03
У Луцьку міську ТВК привезли перші протоколи з дільниць
Сьогодні, 00:24
У прикордонному селі на Волині відремонтують вулицю
Сьогодні, 00:19
Схожі новини
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
20 жовтень, 18:03
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО «Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
10 жовтень, 21:42
Волинянин – чемпіон України з французького боксу Волинянин – чемпіон України з французького боксу
06 жовтень, 13:43
Волинські веслувальники вибороли «срібло» на чемпіонаті України Волинські веслувальники вибороли «срібло» на чемпіонаті України
21 вересень, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Франції – понад 45 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 02:30
 0
У Луцьку для дітей влаштували справжні велоперегони. ФОТО
Сьогодні, 01:36
 0
На одній зі спецдільниць у Луцьку проголосували лише 4 виборці. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 01:03
 0
У Луцьку міську ТВК привезли перші протоколи з дільниць
Сьогодні, 00:24
 0
У прикордонному селі на Волині відремонтують вулицю
Сьогодні, 00:19
 0
Медіа
відео
1/8