У Луцьку для дітей влаштували справжні велоперегони. ФОТО
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25 жовтня 2020 року провідний професіонал комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради» Давид Ковальов за підтримки департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради, організував та провів велоперегони в парку «Карамелька»
(40-й А квартал).
Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
Метою такого заходу є популяризація екологічного виду транспорту – велосипеду; популяризація здорового способу життя; надання шанувальникам велоспорту можливості вдосконалити спортивну майстерність.
Захід розпочався із велофігурки на велосипеді серед дітей 2007-2010р.н., за результатами якої визначалася кваліфікація на «Елімінатор».
Потому відбулися змагання з «Крос-кантрі» серед учасників 2006 р. і старші. Завершили велоперегони змаганням молодшої групи в «Елімінатор» (гонка з вибуванням).
Переможців та призерів нагородили дипломами, солодкими подарунками та призами.
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(40-й А квартал).
Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
Метою такого заходу є популяризація екологічного виду транспорту – велосипеду; популяризація здорового способу життя; надання шанувальникам велоспорту можливості вдосконалити спортивну майстерність.
Захід розпочався із велофігурки на велосипеді серед дітей 2007-2010р.н., за результатами якої визначалася кваліфікація на «Елімінатор».
Потому відбулися змагання з «Крос-кантрі» серед учасників 2006 р. і старші. Завершили велоперегони змаганням молодшої групи в «Елімінатор» (гонка з вибуванням).
Переможців та призерів нагородили дипломами, солодкими подарунками та призами.
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