У Луцьку для дітей влаштували справжні велоперегони. ФОТО

Давид Ковальов за підтримки департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради, організував та провів велоперегони в парку «Карамелька»

(40-й А квартал).



Про це інформують на сторінці департаменту у



Метою такого заходу є популяризація екологічного виду транспорту – велосипеду; популяризація здорового способу життя; надання шанувальникам велоспорту можливості вдосконалити спортивну майстерність.



Захід розпочався із велофігурки на велосипеді серед дітей 2007-2010р.н., за результатами якої визначалася кваліфікація на «Елімінатор».



Потому відбулися змагання з «Крос-кантрі» серед учасників 2006 р. і старші. Завершили велоперегони змаганням молодшої групи в «Елімінатор» (гонка з вибуванням).



Переможців та призерів нагородили дипломами, солодкими подарунками та призами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 жовтня 2020 року провідний професіонал комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради»за підтримки департаменту сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради, організував та провів велоперегони в парку «Карамелька»(40-й А квартал).Про це інформують на сторінці департаменту у facebook Метою такого заходу є популяризація екологічного виду транспорту – велосипеду; популяризація здорового способу життя; надання шанувальникам велоспорту можливості вдосконалити спортивну майстерність.Захід розпочався із велофігурки на велосипеді серед дітей 2007-2010р.н., за результатами якої визначалася кваліфікація на «Елімінатор».Потому відбулися змагання з «Крос-кантрі» серед учасників 2006 р. і старші. Завершили велоперегони змаганням молодшої групи в «Елімінатор» (гонка з вибуванням).Переможців та призерів нагородили дипломами, солодкими подарунками та призами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію