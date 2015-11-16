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Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів

Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів
Голосування на місцевих виборах 2020 завершене. Українці обрали мерів міст, голів селищ, сіл, ОТГ, а також депутатів місцевих рад – від сільських до обласних.

Соціальна група Рейтинг провела власний екзит-пол, охопивши близько 400 дільниць по країні. Про це інформують Факти.

В Києві інтрига була до останнього. Але більше в тому, хто вийде в другий тур разом із Кличком.

Згідно з даними екзит-полу, Віталій Кличко набрав 47,8%. Це означає, що другий тур таки буде. Суперником чинного мера, ймовірно, буде Олександр Попов, який набрав 8,6%.

Представник "Голосу" Сергій Притула набрав 8,3% голосів, а Ірина Верещук рівно 8%.

Екзит-пол з виборів мера Києва: Кличко, Попов і Притула у трійці лідерів

Явка на виборах була дуже низькою – проголосувала лише третина виборців. Підрахунок бюлетенів тільки почався. Хто став мером і які партії увійшли до рад різних рівнів – точно стане відомо згодом.


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Теги: вибори, екзит-пол, Київ, Кличко, Попов, Притула
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