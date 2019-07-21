Хто перемагає на виборах мерів та до міських рад Львова, Одеси, Черкас та інших міст за даним екзит-полу
Сьогодні, 21:50
За результатами місцевих виборів 25 жовтня у переважній більшості міст перемогу здобули чинні мери, а от в міських радах майже ніхто не зміг отримати понад 50% голосів і сформувати більшість.
Про це йдеться у даних екзит-полу від програми «Свобода слова Савіка Шустера». Шустер зазначив, що похибка опитування становить 1,9%, а загалом опитали майже 40 тисяч людей, пише Бабель.
Згідно з екзит-полами, результати виборів у 12 містах такі:
Київ
Міський голова:
- Віталій Кличко («УДАР») — 45,93%
- Олександр Попов («Опозиційна платформа — За життя») — 9,62%
- Ірина Верещук («Слуга народу») — 8,53%
- Олексій Кучеренко («Батьківщина») — 7,82%
- Сергій Притула («Голос») — 7,27%
Міська рада:
- «УДАР» — 19,74%
- «Європейська солідарність» — 17,76%
- «Слуга народу» — 10,28%
- «Батьківщина» — 8,61%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 7,77%
- «Єдність» — 5,94%
- «Голос» — 5,65%
Харків
Міський голова:
- Геннадій Кернес («Блок Кернеса «Успішний Харків») — 57,9%
- Олександр Фельдман («Опозиційна платформа — За життя») — 12,12%
- Олексій Кучер («Слуга народу») — 11,98%
Міська рада:
- «Блок Кернеса «Успішний Харків» — 39,52%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 16,99%
- «Слуга народу» — 12,39%
- «Європейська солідарність» — 9,17%
- «Партія Шарія» — 6,41%
- «Блок Юлії Світличної «Разом» — 5,42%
Одеса
Міський голова:
- Геннадій Труханов («Довіряй ділам») — 34,4%
- Микола Скорик («Опозиційна платформа — За життя») — 17,93%
- Олег Філімонов («Слуга народу») — 13,75%
- Петро Обухов («Європейська солідарність») — 12,52%
Міська рада:
- «Довіряй ділам» — 23,77%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 22,38%
- «Слуга народу» — 15,95%
- «Європейська солідарність» — 12,7%
- «Партія Шарія» — 7,6%
Львів
Міський голова:
- Андрій Садовий («Самопоміч») — 41,12%
- Олег Синютка («Європейська солідарність») — 27,38%
- Руслан Кошулинський («Свобода») — 9,98%
Міська рада:
- «Європейська солідарність» — 30,74%
- «Самопоміч» — 24,12%
- «Голос» — 9,78%
- «Свобода» — 7,52%
- «Варта» — 5,06%
Дніпро
Міський голова:
- Борис Філатов («Пропозиція») — 44,47%
- Загід Краснов («Громадська сила») — 14,44%
- Олександр Вілкул («Блок Вілкула «Українська перспектива») — 11,27%
- Сергій Риженко («Слуга народу») — 10,6%
Міська рада:
- «Пропозиція» — 28,33%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 17,15%
- «Слуга народу» — 15,2%
- «Громадська сила» — 10,44%
- «Європейська солідарність» — 7,5%
- «Блок Вілкула «Українська перспектива» — 5,24%
Маріуполь
Міський голова:
- Вадим Бойченко («Блок Бойченка») — 69,05%
- Володимир Клименко («Опозиційна платформа — За життя») — 23,7%
- Лідія Муглі (самовисування) — 4,05%
Міська рада:
- «Блок Бойченка» — 45,96%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 30,69%
- «Партія Шарія» — 6,56%
- «Слуга народу» — 6,28%
Кривий Ріг
Міський голова:
- Юрій Вілкул («Блок Вілкула «Українська перспектива») — 42,8%
- Дмитро Шевчик («Слуга народу») — 31,01%
- Костянтин Павлов («Опозиційна платформа — За життя») — 7,91%
Міська рада:
- «Слуга народу» — 32,9%
- «Блок Вілкула «Українська перспектива» — 31,22%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 12,27%
«Сила людей» — 6,96%
Чернівці
Міський голова:
- Віталій Михайлішин («Рідне місто»)
- Роман Клічук («Єдина альтернатива»)
- Олексій Каспрук («Пропозиція»)
- Віталій Другановський («Слуга народу»)
Міська рада:
- «Єдина альтернатива»
- «Команда Михайлішина»
- «Слуга народу»
- «Європейська солідарність»
- «Пропозиція»
Ужгород
Міський голова:
- Богдан Андріїв (самовисуванець)
- Віктор Щадей («Слуга народу»)
- Сергій Ратушняк (самовисуванець)
Міська рада:
- «Слуга народу»
- «Опозиційна платформа — За життя»
- «Європейська солідарність»
- «Наш край»
Миколаїв
Міський голова:
- Олександр Сєнкевич («Пропозиція»)
- Тетяна Домбровська («Слуга народу»)
- Владислав Чайка («Опозиційна платформа — За життя»)
Міська рада:
- «Слуга народу»
- «Пропозиція»
- «Опозиційна платформа — За життя»
- «Миколаївці»
- «За майбутнє»
- «Європейська солідарність»
- «Партія Шарія»
Вінниця
Міський голова:
- Сергій Моргунов («Українська стратегія Гройсмана»)
- Сергій Борзов («Слуга народу»)
- Сергій Кудлаєнко («Європейська солідарність»)
Міська рада:
- «Українська стратегія Гройсмана»
- «Європейська солідарність»
- «Слуга народу»
Черкаси
Міський голова:
- Анатолій Бондаренко («За майбутнє») — 32,66%
- Віктор Євпак («Голос») — 19,84%
- Віталій Ільченко («Слуга народу») — 17,8%
Міська рада:
- «Слуга народу» — 20,68%
- «За майбутнє» — 13,32%
- «Голос» — 12,05%
- «Європейська солідарність» — 10,92%
- «Черкащани» — 8,7%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 5,74%
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у даних екзит-полу від програми «Свобода слова Савіка Шустера». Шустер зазначив, що похибка опитування становить 1,9%, а загалом опитали майже 40 тисяч людей, пише Бабель.
Згідно з екзит-полами, результати виборів у 12 містах такі:
Київ
Міський голова:
- Віталій Кличко («УДАР») — 45,93%
- Олександр Попов («Опозиційна платформа — За життя») — 9,62%
- Ірина Верещук («Слуга народу») — 8,53%
- Олексій Кучеренко («Батьківщина») — 7,82%
- Сергій Притула («Голос») — 7,27%
Міська рада:
- «УДАР» — 19,74%
- «Європейська солідарність» — 17,76%
- «Слуга народу» — 10,28%
- «Батьківщина» — 8,61%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 7,77%
- «Єдність» — 5,94%
- «Голос» — 5,65%
Харків
Міський голова:
- Геннадій Кернес («Блок Кернеса «Успішний Харків») — 57,9%
- Олександр Фельдман («Опозиційна платформа — За життя») — 12,12%
- Олексій Кучер («Слуга народу») — 11,98%
Міська рада:
- «Блок Кернеса «Успішний Харків» — 39,52%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 16,99%
- «Слуга народу» — 12,39%
- «Європейська солідарність» — 9,17%
- «Партія Шарія» — 6,41%
- «Блок Юлії Світличної «Разом» — 5,42%
Одеса
Міський голова:
- Геннадій Труханов («Довіряй ділам») — 34,4%
- Микола Скорик («Опозиційна платформа — За життя») — 17,93%
- Олег Філімонов («Слуга народу») — 13,75%
- Петро Обухов («Європейська солідарність») — 12,52%
Міська рада:
- «Довіряй ділам» — 23,77%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 22,38%
- «Слуга народу» — 15,95%
- «Європейська солідарність» — 12,7%
- «Партія Шарія» — 7,6%
Львів
Міський голова:
- Андрій Садовий («Самопоміч») — 41,12%
- Олег Синютка («Європейська солідарність») — 27,38%
- Руслан Кошулинський («Свобода») — 9,98%
Міська рада:
- «Європейська солідарність» — 30,74%
- «Самопоміч» — 24,12%
- «Голос» — 9,78%
- «Свобода» — 7,52%
- «Варта» — 5,06%
Дніпро
Міський голова:
- Борис Філатов («Пропозиція») — 44,47%
- Загід Краснов («Громадська сила») — 14,44%
- Олександр Вілкул («Блок Вілкула «Українська перспектива») — 11,27%
- Сергій Риженко («Слуга народу») — 10,6%
Міська рада:
- «Пропозиція» — 28,33%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 17,15%
- «Слуга народу» — 15,2%
- «Громадська сила» — 10,44%
- «Європейська солідарність» — 7,5%
- «Блок Вілкула «Українська перспектива» — 5,24%
Маріуполь
Міський голова:
- Вадим Бойченко («Блок Бойченка») — 69,05%
- Володимир Клименко («Опозиційна платформа — За життя») — 23,7%
- Лідія Муглі (самовисування) — 4,05%
Міська рада:
- «Блок Бойченка» — 45,96%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 30,69%
- «Партія Шарія» — 6,56%
- «Слуга народу» — 6,28%
Кривий Ріг
Міський голова:
- Юрій Вілкул («Блок Вілкула «Українська перспектива») — 42,8%
- Дмитро Шевчик («Слуга народу») — 31,01%
- Костянтин Павлов («Опозиційна платформа — За життя») — 7,91%
Міська рада:
- «Слуга народу» — 32,9%
- «Блок Вілкула «Українська перспектива» — 31,22%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 12,27%
«Сила людей» — 6,96%
Чернівці
Міський голова:
- Віталій Михайлішин («Рідне місто»)
- Роман Клічук («Єдина альтернатива»)
- Олексій Каспрук («Пропозиція»)
- Віталій Другановський («Слуга народу»)
Міська рада:
- «Єдина альтернатива»
- «Команда Михайлішина»
- «Слуга народу»
- «Європейська солідарність»
- «Пропозиція»
Ужгород
Міський голова:
- Богдан Андріїв (самовисуванець)
- Віктор Щадей («Слуга народу»)
- Сергій Ратушняк (самовисуванець)
Міська рада:
- «Слуга народу»
- «Опозиційна платформа — За життя»
- «Європейська солідарність»
- «Наш край»
Миколаїв
Міський голова:
- Олександр Сєнкевич («Пропозиція»)
- Тетяна Домбровська («Слуга народу»)
- Владислав Чайка («Опозиційна платформа — За життя»)
Міська рада:
- «Слуга народу»
- «Пропозиція»
- «Опозиційна платформа — За життя»
- «Миколаївці»
- «За майбутнє»
- «Європейська солідарність»
- «Партія Шарія»
Вінниця
Міський голова:
- Сергій Моргунов («Українська стратегія Гройсмана»)
- Сергій Борзов («Слуга народу»)
- Сергій Кудлаєнко («Європейська солідарність»)
Міська рада:
- «Українська стратегія Гройсмана»
- «Європейська солідарність»
- «Слуга народу»
Черкаси
Міський голова:
- Анатолій Бондаренко («За майбутнє») — 32,66%
- Віктор Євпак («Голос») — 19,84%
- Віталій Ільченко («Слуга народу») — 17,8%
Міська рада:
- «Слуга народу» — 20,68%
- «За майбутнє» — 13,32%
- «Голос» — 12,05%
- «Європейська солідарність» — 10,92%
- «Черкащани» — 8,7%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 5,74%
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хто перемагає на виборах мерів та до міських рад Львова, Одеси, Черкас та інших міст за даним екзит-полу
Сьогодні, 21:50
Розповіли, як на Волині голосували люди, які через коронавірус перебувають на самоізоляції
Сьогодні, 21:16
У Луцьку виборці залишали бюлетені в кабінках для голосування
Сьогодні, 20:38
На Волині чоловік розірвав бюлетень на шматки
Сьогодні, 20:05