Округ №20: повідомили, якою була явка виборців у громадах на Волині
Сьогодні, 22:03
Народний депутат України Вячеслав Рубльов оприлюднив інформацію щодо явки виборців по 20 округу.
Інформацію народний обранець оприлюднив на своїй сторінці у facebook.
Отож, попередні підсумки. Станом на 20.00 явка на місцевих виборах наступна:
- Берестечківська ОТГ 53, 99% - 3815 виборців проголосували.
- Торчинська ОТГ 49,75 - 4385 виборців проголосували.
- Городищенська ОТГ 54,80% - 3567
виборців проголосували.
- Затурцівська ОТГ - 54,62% - 3550 виборців проголосували.
- Турійська ОТГ 52,22% - 7577 виборців проголосували.
- Луківська ОТГ - 49,69% - 1837
виборців проголосували.
- Підгайцівська ОТГ 42,02% - 7517 виборців проголосували.
- Локачинська ОТГ 50,46% - 5107 виборців проголосували.
- Мар'янівська ОТГ 44,04% - 3224 виборців проголосували.
- Горохівська ОТГ 46,50% - 9122 виборців проголосували.
- Рожищенська ОТГ 34,61% - 7135 виборців проголосували.
- Копачівська ОТГ 47,75% - 2088 виборців проголосували.
- Доросинівська ОТГ 52,49% - 2161 виборців проголосували.
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Інформацію народний обранець оприлюднив на своїй сторінці у facebook.
Отож, попередні підсумки. Станом на 20.00 явка на місцевих виборах наступна:
- Берестечківська ОТГ 53, 99% - 3815 виборців проголосували.
- Торчинська ОТГ 49,75 - 4385 виборців проголосували.
- Городищенська ОТГ 54,80% - 3567
виборців проголосували.
- Затурцівська ОТГ - 54,62% - 3550 виборців проголосували.
- Турійська ОТГ 52,22% - 7577 виборців проголосували.
- Луківська ОТГ - 49,69% - 1837
виборців проголосували.
- Підгайцівська ОТГ 42,02% - 7517 виборців проголосували.
- Локачинська ОТГ 50,46% - 5107 виборців проголосували.
- Мар'янівська ОТГ 44,04% - 3224 виборців проголосували.
- Горохівська ОТГ 46,50% - 9122 виборців проголосували.
- Рожищенська ОТГ 34,61% - 7135 виборців проголосували.
- Копачівська ОТГ 47,75% - 2088 виборців проголосували.
- Доросинівська ОТГ 52,49% - 2161 виборців проголосували.
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