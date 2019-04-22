Округ №20: повідомили, якою була явка виборців у громадах на Волині

Вячеслав Рубльов оприлюднив інформацію щодо явки виборців по 20 округу.



Інформацію народний обранець оприлюднив на своїй сторінці у facebook.



Отож, попередні підсумки. Станом на 20.00 явка на місцевих виборах наступна:



- Берестечківська ОТГ 53, 99% - 3815 виборців проголосували.

- Торчинська ОТГ 49,75 - 4385 виборців проголосували.

- Городищенська ОТГ 54,80% - 3567

виборців проголосували.

- Затурцівська ОТГ - 54,62% - 3550 виборців проголосували.

- Турійська ОТГ 52,22% - 7577 виборців проголосували.

- Луківська ОТГ - 49,69% - 1837

виборців проголосували.

- Підгайцівська ОТГ 42,02% - 7517 виборців проголосували.

- Локачинська ОТГ 50,46% - 5107 виборців проголосували.

- Мар'янівська ОТГ 44,04% - 3224 виборців проголосували.

- Горохівська ОТГ 46,50% - 9122 виборців проголосували.

- Рожищенська ОТГ 34,61% - 7135 виборців проголосували.

- Копачівська ОТГ 47,75% - 2088 виборців проголосували.

- Доросинівська ОТГ 52,49% - 2161 виборців проголосували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат Україниоприлюднив інформацію щодо явки виборців по 20 округу.Інформацію народний обранець оприлюднив на своїй сторінці у facebook.Отож, попередні підсумки. Станом на 20.00 явка на місцевих виборах наступна:- Берестечківська ОТГ 53, 99% - 3815 виборців проголосували.- Торчинська ОТГ 49,75 - 4385 виборців проголосували.- Городищенська ОТГ 54,80% - 3567виборців проголосували.- Затурцівська ОТГ - 54,62% - 3550 виборців проголосували.- Турійська ОТГ 52,22% - 7577 виборців проголосували.- Луківська ОТГ - 49,69% - 1837виборців проголосували.- Підгайцівська ОТГ 42,02% - 7517 виборців проголосували.- Локачинська ОТГ 50,46% - 5107 виборців проголосували.- Мар'янівська ОТГ 44,04% - 3224 виборців проголосували.- Горохівська ОТГ 46,50% - 9122 виборців проголосували.- Рожищенська ОТГ 34,61% - 7135 виборців проголосували.- Копачівська ОТГ 47,75% - 2088 виборців проголосували.- Доросинівська ОТГ 52,49% - 2161 виборців проголосували.

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