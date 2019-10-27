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Стало відомо, як голосували у Нововолинську, Володимирі та Іваничах

Стало відомо, як голосували у Нововолинську, Володимирі та Іваничах
Інтернет-видання «БУГ» дізналося явку виборців 25-го жовтня на місцевих виборах.

За попередніми підрахунками, явка виборців у Нововолинській громаді – 34,55%. Проголосували 14 051 особа із зареєстрованих 40 670.

На минулих місцевих виборах 2015 року явка складала близько 43% (17 667 чоловік). Зауважимо, що цього року не лише місто і селище Благодатне голосувало, а й мешканці навколишніх сіл: Грибовиці, Кропивщини, Хреніва, Тишкович, Гряд, Низкинич.

За попередніми підрахунками, явка виборців у Володимирі – 41,37%, Проголосували 12 407 осіб. Загальна кількість виборців у Володимир-Волинській громаді – 29 993 осіб.

На минулих місцевих виборах 2015 року явка складала близько 54,34% (11 309 чоловік). У Володимир-Волинській громаді голосували цьогоріч ще й жителі Зарічанської ОТГ.

Як повідомив БУГу секретар Іваничівської селищної ТВК Геннадій Чупахін, у Іваничівській ОТГ, за попередніми підрахунками, явка виборців склала 44,3%. Із 7 195 зареєстрованих у списках проголосували 3 189 людей.

На минулих місцевих виборах 2015 року явка складала біля 58,36% виборців – 14 512 чоловік.

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Теги: вибори, явка, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничі
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