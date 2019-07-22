ЦВК оприлюднила остаточні дані про явку волинян на вибори
Сьогодні, 22:47
Центральна виборча комісія опублікувала дані стосовно явки виборців на місцевих виборах 25 жовтня.
Відповідну інформацію опублікували на facebook-сторінці ЦВК.
Зокрема, станом на 22:00, на Волині усі 54 територіальні виборчі комісії надали відомості про явку виборців.
Так, з 754 927 виборців, які зазначені у списках, бюлетені отримали 316 202 особи. Відтак, явка на Волині становить 41,89%.
Найвищу явку черед виборців зареєстрували у Львівській області - 44,81%, а найнижчу - у Донецькій області - 31,67%. Середній показник по Україні складає 36,98%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, якою була явка виборців у громадах на Волині по округу №20, а також, як голосували у Нововолинську, Володимирі-Волинському та Іваничах.
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Відповідну інформацію опублікували на facebook-сторінці ЦВК.
Зокрема, станом на 22:00, на Волині усі 54 територіальні виборчі комісії надали відомості про явку виборців.
Так, з 754 927 виборців, які зазначені у списках, бюлетені отримали 316 202 особи. Відтак, явка на Волині становить 41,89%.
Найвищу явку черед виборців зареєстрували у Львівській області - 44,81%, а найнижчу - у Донецькій області - 31,67%. Середній показник по Україні складає 36,98%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, якою була явка виборців у громадах на Волині по округу №20, а також, як голосували у Нововолинську, Володимирі-Волинському та Іваничах.
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