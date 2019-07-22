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ЦВК оприлюднила остаточні дані про явку волинян на вибори

ЦВК оприлюднила остаточні дані про явку волинян на вибори
Центральна виборча комісія опублікувала дані стосовно явки виборців на місцевих виборах 25 жовтня.

Відповідну інформацію опублікували на facebook-сторінці ЦВК.

Зокрема, станом на 22:00, на Волині усі 54 територіальні виборчі комісії надали відомості про явку виборців.

Так, з 754 927 виборців, які зазначені у списках, бюлетені отримали 316 202 особи. Відтак, явка на Волині становить 41,89%.

ЦВК оприлюднила остаточні дані про явку волинян на вибори


Найвищу явку черед виборців зареєстрували у Львівській області - 44,81%, а найнижчу - у Донецькій області - 31,67%. Середній показник по Україні складає 36,98%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою була явка виборців у громадах на Волині по округу №20, а також, як голосували у Нововолинську, Володимирі-Волинському та Іваничах.

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Теги: вибори, ЦВК, явка
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