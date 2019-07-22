ЦВК оприлюднила остаточні дані про явку волинян на вибори





Відповідну інформацію опублікували на facebook-сторінці ЦВК.



Зокрема, станом на 22:00, на Волині усі 54 територіальні виборчі комісії надали відомості про явку виборців.



Так, з 754 927 виборців, які зазначені у списках, бюлетені отримали 316 202 особи. Відтак, явка на Волині становить 41,89%.







Найвищу явку черед виборців зареєстрували у Львівській області - 44,81%, а найнижчу - у Донецькій області - 31,67%. Середній показник по Україні складає 36,98%.



Нагадаємо, раніше стало відомо, якою була явка виборців

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія опублікувала дані стосовно явки виборців на місцевих виборах 25 жовтня.Відповідну інформацію опублікували на facebook-сторінці ЦВК.Зокрема, станом на 22:00, на Волині усі 54 територіальні виборчі комісії надали відомості про явку виборців.Так, звиборців, які зазначені у списках, бюлетені отрималиособи. Відтак, явка на Волині становитьНайвищу явку черед виборців зареєстрували у Львівській області -, а найнижчу - у Донецькій області -. Середній показник по Україні складаєНагадаємо, раніше стало відомо, якою була явка виборців у громадах на Волині по округу №20 , а також, як голосували у Нововолинську, Володимирі-Волинському та Іваничах

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію