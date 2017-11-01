В Україні відновлюють видобуток золота





Про це йдеться на



Наразі на місці працює збагачувальна фабрика "Avellana Gold".



"Ми підтримали іноземного інвестора та запуск проєкту з видобування золота і поліметалів, які є на території Мужіївського родовища. Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло", - зазначив голова ОДА Олексій Петров.



За словами Андрія Смоліна, керівника українського представництва Avellana Gold на фабриці працює більше 30 людей.



Підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та буде сплачувати понад 250 мільйонів гривень податків.



"Металу з нашої продукції буде достатньо для виробництва 300 000 акумуляторів на рік та дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку", – повідомляє Брайан Севедж, генеральний директор компанії Avellana Gold.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Закарпатській області у селі Мужієво після 15 річного простою запускається видобуток золота.Про це йдеться на сайті місцевої ОДА Наразі на місці працює збагачувальна фабрика "Avellana Gold"."Ми підтримали іноземного інвестора та запуск проєкту з видобування золота і поліметалів, які є на території Мужіївського родовища. Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло", - зазначив голова ОДАЗа словами, керівника українського представництва Avellana Gold на фабриці працює більше 30 людей.Підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та буде сплачувати понад 250 мільйонів гривень податків."Металу з нашої продукції буде достатньо для виробництва 300 000 акумуляторів на рік та дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку", – повідомляє, генеральний директор компанії Avellana Gold.

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