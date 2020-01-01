У Франції – понад 45 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 02:30
У Франції за добу виявили понад 45 тисяч випадків інфікувань коронавірусом.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я Франції.
За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксували 45 422 нових випадки інфікувань коронавірусом; 138 людей померли від COVID-19.
Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалися 1086 497 людей; сталося 34 645 летальних випадків.
Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 42 мільйони населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.
Такий режим стосується і найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.
У країні запровадили суцільний масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.
Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.
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Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я Франції.
За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксували 45 422 нових випадки інфікувань коронавірусом; 138 людей померли від COVID-19.
Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалися 1086 497 людей; сталося 34 645 летальних випадків.
Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 42 мільйони населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.
Такий режим стосується і найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.
У країні запровадили суцільний масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.
Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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