У Франції – понад 45 тисяч нових випадків коронавірусу за добу





Як передає власний кореспондент



За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксували 45 422 нових випадки інфікувань коронавірусом; 138 людей померли від COVID-19.



Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалися 1086 497 людей; сталося 34 645 летальних випадків.



Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 42 мільйони населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.



Такий режим стосується і найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.



У країні запровадили суцільний масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.



Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Франції за добу виявили понад 45 тисяч випадків інфікувань коронавірусом.Як передає власний кореспондент Укрінформу , про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я Франції.За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксували 45 422 нових випадки інфікувань коронавірусом; 138 людей померли від COVID-19.Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалися 1086 497 людей; сталося 34 645 летальних випадків.Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 42 мільйони населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.Такий режим стосується і найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.У країні запровадили суцільний масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.

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