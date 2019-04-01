У Луцьку міську ТВК привезли перші протоколи з дільниць

У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Після півночі сюди привезли перші протоколи з дільниць.Голова Луцької міської ТВКоголосила, що привезли, зокрема, протоколи з дільниць 071097 (КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради) та 071100 (Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»).Станом на 00:25 привезені документи перевіряють. Згодом оголосять результати голосування на місцевих виборах на цих дільницях.Зауважимо, що сумарно на двох згаданих спецдільницях - менше трьохсот виборців, тож протоколи з результатами через таку невелику кількість привезли найраніше.перебуває на засіданні ТВК, тож інформуватиме оперативно інформуватиме читачів про оголошені на засіданні результати.