На одній зі спецдільниць у Луцьку проголосували лише 4 виборці. РЕЗУЛЬТАТИ

У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Після півночі сюди привезли перші протоколи з дільниць.Голова Луцької міської ТВКоголосила, що найпершими привезли протоколи зі спецдільниці 071097 (КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради).Із 111 бюлетенів тут невикористаними залишилися 107, тобто проголосували лише 4 людини.Так, до обласної ради виборці, які тут голосували, обрали такі політичні сили: «Батьківщина» – 1 виборець, «Європейська Солідарність» – 1 виборець, «Слуга Народу» – 1 виборець, «ЗА МАЙБУТНЄ» – 1 виборець.Із претендентів на посаду міського голови один голос отримав, ще один –та два –За партії до Луцької міської ради чотири голоси розділилися так: «ЗА МАЙБУТНЄ» - 1, «Європейська солідарність» – 1, «Рух» - 1, «Слуга Народу»