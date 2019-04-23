На одній зі спецдільниць у Луцьку проголосували лише 4 виборці. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 01:03
У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Після півночі сюди привезли перші протоколи з дільниць.
Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк оголосила, що найпершими привезли протоколи зі спецдільниці 071097 (КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради).
Із 111 бюлетенів тут невикористаними залишилися 107, тобто проголосували лише 4 людини.
Так, до обласної ради виборці, які тут голосували, обрали такі політичні сили: «Батьківщина» – 1 виборець, «Європейська Солідарність» – 1 виборець, «Слуга Народу» – 1 виборець, «ЗА МАЙБУТНЄ» – 1 виборець.
Із претендентів на посаду міського голови один голос отримав Роман Бондарук, ще один – Юрій Моклиця та два – Ігор Поліщук.
За партії до Луцької міської ради чотири голоси розділилися так: «ЗА МАЙБУТНЄ» - 1, «Європейська солідарність» – 1, «Рух» - 1, «Слуга Народу»
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Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк оголосила, що найпершими привезли протоколи зі спецдільниці 071097 (КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради).
Із 111 бюлетенів тут невикористаними залишилися 107, тобто проголосували лише 4 людини.
Так, до обласної ради виборці, які тут голосували, обрали такі політичні сили: «Батьківщина» – 1 виборець, «Європейська Солідарність» – 1 виборець, «Слуга Народу» – 1 виборець, «ЗА МАЙБУТНЄ» – 1 виборець.
Із претендентів на посаду міського голови один голос отримав Роман Бондарук, ще один – Юрій Моклиця та два – Ігор Поліщук.
За партії до Луцької міської ради чотири голоси розділилися так: «ЗА МАЙБУТНЄ» - 1, «Європейська солідарність» – 1, «Рух» - 1, «Слуга Народу»
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