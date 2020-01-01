Ранок 26 жовтня: в Україні – 5 426 випадків коронавірусу за добу, на Волині – 181





Про це свідчать дані



Протягом доби зафіксували 73 нових летальних випадків. Одужали – 1 029 людей.



Загалом в Україні зареєстрували 6 464 смерті від COVID-19. Одужали – 142 537 пацієнтів. Хворіють нині 199 923 особи.



Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 478, Одеській – 348, Житомирській областях - 345.



На Волині виявили 181 випадок за добу. 4 волинян померли внаслідок ускладнень від недуги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтвердили 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.Протягом доби зафіксували 73 нових летальних випадків. Одужали – 1 029 людей.Загалом в Україні зареєстрували 6 464 смерті від COVID-19. Одужали – 142 537 пацієнтів. Хворіють нині 199 923 особи.Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 478, Одеській – 348, Житомирській областях - 345.На Волині виявили 181 випадок за добу. 4 волинян померли внаслідок ускладнень від недуги.

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