Ранок 26 жовтня: в Україні – 5 426 випадків коронавірусу за добу, на Волині – 181
Сьогодні, 08:50
В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтвердили 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 73 нових летальних випадків. Одужали – 1 029 людей.
Загалом в Україні зареєстрували 6 464 смерті від COVID-19. Одужали – 142 537 пацієнтів. Хворіють нині 199 923 особи.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 478, Одеській – 348, Житомирській областях - 345.
На Волині виявили 181 випадок за добу. 4 волинян померли внаслідок ускладнень від недуги.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксували 73 нових летальних випадків. Одужали – 1 029 людей.
Загалом в Україні зареєстрували 6 464 смерті від COVID-19. Одужали – 142 537 пацієнтів. Хворіють нині 199 923 особи.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 478, Одеській – 348, Житомирській областях - 345.
На Волині виявили 181 випадок за добу. 4 волинян померли внаслідок ускладнень від недуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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