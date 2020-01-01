Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.197, а продаж – 28.477.
Євро при купівлі становить – 33.149, продажу – 33.661.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 7.476.
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Євро при купівлі становить – 33.149, продажу – 33.661.
Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 7.476.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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