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Курс валют у Луцьку на 26 жовтня

Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.197, а продаж – 28.477.

Євро при купівлі становить – 33.149, продажу – 33.661.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.380.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.800, продаж – 7.476.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, долар, євро
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