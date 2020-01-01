На виборах мера Ковеля перемагає Ігор Чайка

За результатами паралельного підрахунку голосів з мінімальним відривом на виборах голови Ковельскої ОТГ переміг кандидат від партії «За майбутнє», тележурналістПро це він повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.«Від щирого серця дякую кожному, хто віддав за мене свій голос та довірив цю честь… Враховуючи малий розрив між першим та другим місцем, я переконаний, що мені доведеться докладати максимальних зусиль для того, щоб довести, що всі, хто віддав голос за мене – не помилились. Ковель переміг», - написав Чайка.Зауважимо, що на другому місці, згідно з результатами паралельного підрахунку голосів, – кандидат від партії «Слуга Народу»Нагадаємо, у Нововолинську теж