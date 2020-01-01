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На виборах мера Ковеля перемагає Ігор Чайка

На виборах мера Ковеля перемагає Ігор Чайка
За результатами паралельного підрахунку голосів з мінімальним відривом на виборах голови Ковельскої ОТГ переміг кандидат від партії «За майбутнє», тележурналіст Ігор Чайка.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

«Від щирого серця дякую кожному, хто віддав за мене свій голос та довірив цю честь… Враховуючи малий розрив між першим та другим місцем, я переконаний, що мені доведеться докладати максимальних зусиль для того, щоб довести, що всі, хто віддав голос за мене – не помилились. Ковель переміг», - написав Чайка.

Зауважимо, що на другому місці, згідно з результатами паралельного підрахунку голосів, – кандидат від партії «Слуга Народу» Олег Уніга.

Нагадаємо, у Нововолинську теж перемагає кандидат від команди «За майбутнє» Борис Карпус.

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Теги: Ігор Чайка, Ковель, вибори, мер
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Коментарі 1
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Може ще перпендикулярний підрахунок.Такого не існує в законодавстві.Дюди.Не "ведіться"на цю маячню.Ці "вкиди"виключно з метою фальсифікацій,а це кримінал.Чекаємо офіційні дані підрахунку.
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