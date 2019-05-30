Луцьким муніципалам куплять 35 пар туфель на 60 тисяч гривень





Постачальника товару визначать у результаті відкритих торгів, - пише



Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Тендерні пропозиції приймають до 28 жовтня, того ж дня розпочнуть аукціон.



Йдеться про придбання 35 пар туфель парадних чоловічих демісезонних. Строк поставки товару – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 60 тисяч гривень.



Головне фото – ілюстративне.

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