Луцьким муніципалам куплять 35 пар туфель на 60 тисяч гривень
Сьогодні, 10:09
У Луцьку на придбання парадних чоловічих туфель для працівників департаменту муніципальної варти планують витратити до 60 тисяч гривень.
Постачальника товару визначать у результаті відкритих торгів, - пише Волинь.online.
Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Тендерні пропозиції приймають до 28 жовтня, того ж дня розпочнуть аукціон.
Йдеться про придбання 35 пар туфель парадних чоловічих демісезонних. Строк поставки товару – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 60 тисяч гривень.
Головне фото – ілюстративне.
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Постачальника товару визначать у результаті відкритих торгів, - пише Волинь.online.
Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Тендерні пропозиції приймають до 28 жовтня, того ж дня розпочнуть аукціон.
Йдеться про придбання 35 пар туфель парадних чоловічих демісезонних. Строк поставки товару – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 60 тисяч гривень.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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