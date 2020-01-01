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Помер волинський лікар-невропатолог, який лікувався у Боголюбах

Помер волинський лікар-невропатолог, який лікувався у Боголюбах
Помер лікар-невропатолог з Нововолинська, який лікувався у Боголюбах.

На 61 році життя перестало битися серце Ореста Вишневського. Про це Віснику стало відомо із власних джерел.

Орест Михайлович Вишневський багато років пропрацював лікарем-невропатологом Нововолинської центральної міської лікарні.

За словами джерела, Вишневський лікувався у Боголюбах, імовірно, від коронавірусу і мав супутні захворювання.


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Теги: лікар, смерть, Боголюби
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