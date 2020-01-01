Помер волинський лікар-невропатолог, який лікувався у Боголюбах
Сьогодні, 10:14
Помер лікар-невропатолог з Нововолинська, який лікувався у Боголюбах.
На 61 році життя перестало битися серце Ореста Вишневського. Про це Віснику стало відомо із власних джерел.
Орест Михайлович Вишневський багато років пропрацював лікарем-невропатологом Нововолинської центральної міської лікарні.
За словами джерела, Вишневський лікувався у Боголюбах, імовірно, від коронавірусу і мав супутні захворювання.
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На 61 році життя перестало битися серце Ореста Вишневського. Про це Віснику стало відомо із власних джерел.
Орест Михайлович Вишневський багато років пропрацював лікарем-невропатологом Нововолинської центральної міської лікарні.
За словами джерела, Вишневський лікувався у Боголюбах, імовірно, від коронавірусу і мав супутні захворювання.
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