Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:00
Ретросвітлини, які об’єднані темою полювання поблизу містечка Олика Ківерцівського району, більшіть зроблені у 1910-х роках.
Про це для "Район. Історія" написала волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Колекція фото перебуває у власності одного із найбільших архівів Польщі, туди їх передали нащадки родини Радзивіллів.
На фото можна побачити мисливців, здобич та частування на природі. На одному із фото 1910-х років можна впізнати олицького князя Януша Радзивілла, біля якого сидить його дружина Анна Марія Любомирська.
Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті.
А Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.
На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн, проте раніше й тваринний світ був набагато багатший ніж зараз. Як правило, все відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованої дичиною.
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Про це для "Район. Історія" написала волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Колекція фото перебуває у власності одного із найбільших архівів Польщі, туди їх передали нащадки родини Радзивіллів.
На фото можна побачити мисливців, здобич та частування на природі. На одному із фото 1910-х років можна впізнати олицького князя Януша Радзивілла, біля якого сидить його дружина Анна Марія Любомирська.
Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті.
А Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.
На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн, проте раніше й тваринний світ був набагато багатший ніж зараз. Як правило, все відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованої дичиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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