Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО





Про це для Тетяна Яцечко-Блаженко.



Колекція фото перебуває у власності одного із найбільших архівів Польщі, туди їх передали нащадки родини Радзивіллів.



На фото можна побачити мисливців, здобич та частування на природі. На одному із фото 1910-х років можна впізнати олицького князя Януша Радзивілла, біля якого сидить його дружина Анна Марія Любомирська.



Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті.



А Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.



На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн, проте раніше й тваринний світ був набагато багатший ніж зараз. Як правило, все відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованої дичиною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ретросвітлини, які об’єднані темою полювання поблизу містечка Олика Ківерцівського району, більшіть зроблені у 1910-х роках.Про це для "Район. Історія" написала волинська дослідницяКолекція фото перебуває у власності одного із найбільших архівів Польщі, туди їх передали нащадки родиниНа фото можна побачити мисливців, здобич та частування на природі. На одному із фото 1910-х років можна впізнати олицького князя, біля якого сидить його дружинаПолювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті.А Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн, проте раніше й тваринний світ був набагато багатший ніж зараз. Як правило, все відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованої дичиною.

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