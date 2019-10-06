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Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО

Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Ретросвітлини, які об’єднані темою полювання поблизу містечка Олика Ківерцівського району, більшіть зроблені у 1910-х роках.

Про це для "Район. Історія" написала волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Колекція фото перебуває у власності одного із найбільших архівів Польщі, туди їх передали нащадки родини Радзивіллів.

На фото можна побачити мисливців, здобич та частування на природі. На одному із фото 1910-х років можна впізнати олицького князя Януша Радзивілла, біля якого сидить його дружина Анна Марія Любомирська.

Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті.

А Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.

На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн, проте раніше й тваринний світ був набагато багатший ніж зараз. Як правило, все відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованої дичиною.

Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО
Як поблизу Олики полювали століття тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Олика, 100 років, полювання, ретрофото
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