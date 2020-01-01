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У Луцьку затримали серійного злодія, який за ніч обікрав аж 5 автівок. ФОТО

У Луцьку затримали серійного злодія, який за ніч обікрав аж 5 автівок. ФОТО
У Луцьку поліція затримала чоловіка, причетного до вчинення крадіжок з авто.

Так, у ніч на 25 жовтня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку від 20-річного лучанина. Невідомий розбив скло його автомобіля Opel Astra, котрий був припаркований на проспекті Президента Грушевського, та викрав електронну систему нагрівання та інші речі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На виклик прибув наряд управління патрульної поліції. Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли багато предметів, у тому числі, два мобільних телефони, відеореєстратор, викрутку, декілька кабелів для зарядки телефонів, ключі. На місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

Поліцейські з’ясували, що до вчинення крадіжки причетний 27-річний раніше судимий лучанин. Встановлено, що зловмисник, шляхом пошкодження вікон, обікрав ще чотири автомобілі. Викрадені речі вилучили.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні п’яти злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням. Підозрюваного затримали у порядку ст. 28 КПК України, наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

У Луцьку затримали серійного злодія, який за ніч обікрав аж 5 автівок. ФОТО
У Луцьку затримали серійного злодія, який за ніч обікрав аж 5 автівок. ФОТО
У Луцьку затримали серійного злодія, який за ніч обікрав аж 5 автівок. ФОТО
У Луцьку затримали серійного злодія, який за ніч обікрав аж 5 автівок. ФОТО
У Луцьку затримали серійного злодія, який за ніч обікрав аж 5 автівок. ФОТО


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Теги: авто, крадіжки, злодій
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