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Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
24-25 жовтня в місті Києві відбувся чемпіонат України з бойового самбо серед дорослих, юніорів та юнаків старшого, середнього та молодшого віку. На чемпіонаті спортсмени Волині показали відмінний результат, завоювавши 17 медалей різного ґатунку.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У віковій групі юніори 2002-2003 року народження волинська збірна посіла перше загальнокомандне місце.
"Золото" вибороли Лабудяк Богдан у ваговій категорії 57 кг та Ковальський Вадим у ваговій категорії 62 кг.
Срібні медалі здобули Пасич Іван у ваговій категорії 62 кг та Сидор Василь у ваговій категорії 74 кг.
Бронзові місця посіли Михальчук Гліб у ваговій категорії 62 кг та Місюк Андрій у ваговій категорії 68 кг.

У віковій групі юнаки старшого віку 2004-2005 року народження, збірна Волині посіла друге загальнокомандне місце.
"Золото" здобули Пасич Юрій у ваговій категорії 62 кг, Михальчук Денис у ваговій категорії 68 кг та Поремчук Іван у ваговій категорії 82 кг.
Срібні медалі вибороли Чайковський Максим у ваговій категорії 68 кг та Артюх Антон у ваговій категорії 74 кг.
"Бронзу" здобув Юскевич Назар у ваговій категорії 62 кг.

У віковій групі юнаки середнього віку 2006-2007 року народження "золото" здобув Новосад Ярослав у ваговій категорії 68 кг, срібним призером став Митрофанюк Олександр у ваговій категорії 62 кг.

Чемпіоном України з бойового самбо серед дорослих став Велієв Солтан у ваговій категорії 68 кг, бронзовим призером став Гуславський Андрій у ваговій категорії 74 кг.

Усі спортсмени - вихованці СК «Воїн», тренери – Зінчук А.О. та Василенко Д.Г.

Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: бойове самбо, чемпіонат України, перемоги
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