Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:18
24-25 жовтня в місті Києві відбувся чемпіонат України з бойового самбо серед дорослих, юніорів та юнаків старшого, середнього та молодшого віку. На чемпіонаті спортсмени Волині показали відмінний результат, завоювавши 17 медалей різного ґатунку.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У віковій групі юніори 2002-2003 року народження волинська збірна посіла перше загальнокомандне місце.
"Золото" вибороли Лабудяк Богдан у ваговій категорії 57 кг та Ковальський Вадим у ваговій категорії 62 кг.
Срібні медалі здобули Пасич Іван у ваговій категорії 62 кг та Сидор Василь у ваговій категорії 74 кг.
Бронзові місця посіли Михальчук Гліб у ваговій категорії 62 кг та Місюк Андрій у ваговій категорії 68 кг.
У віковій групі юнаки старшого віку 2004-2005 року народження, збірна Волині посіла друге загальнокомандне місце.
"Золото" здобули Пасич Юрій у ваговій категорії 62 кг, Михальчук Денис у ваговій категорії 68 кг та Поремчук Іван у ваговій категорії 82 кг.
Срібні медалі вибороли Чайковський Максим у ваговій категорії 68 кг та Артюх Антон у ваговій категорії 74 кг.
"Бронзу" здобув Юскевич Назар у ваговій категорії 62 кг.
У віковій групі юнаки середнього віку 2006-2007 року народження "золото" здобув Новосад Ярослав у ваговій категорії 68 кг, срібним призером став Митрофанюк Олександр у ваговій категорії 62 кг.
Чемпіоном України з бойового самбо серед дорослих став Велієв Солтан у ваговій категорії 68 кг, бронзовим призером став Гуславський Андрій у ваговій категорії 74 кг.
Усі спортсмени - вихованці СК «Воїн», тренери – Зінчук А.О. та Василенко Д.Г.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У віковій групі юніори 2002-2003 року народження волинська збірна посіла перше загальнокомандне місце.
"Золото" вибороли Лабудяк Богдан у ваговій категорії 57 кг та Ковальський Вадим у ваговій категорії 62 кг.
Срібні медалі здобули Пасич Іван у ваговій категорії 62 кг та Сидор Василь у ваговій категорії 74 кг.
Бронзові місця посіли Михальчук Гліб у ваговій категорії 62 кг та Місюк Андрій у ваговій категорії 68 кг.
У віковій групі юнаки старшого віку 2004-2005 року народження, збірна Волині посіла друге загальнокомандне місце.
"Золото" здобули Пасич Юрій у ваговій категорії 62 кг, Михальчук Денис у ваговій категорії 68 кг та Поремчук Іван у ваговій категорії 82 кг.
Срібні медалі вибороли Чайковський Максим у ваговій категорії 68 кг та Артюх Антон у ваговій категорії 74 кг.
"Бронзу" здобув Юскевич Назар у ваговій категорії 62 кг.
У віковій групі юнаки середнього віку 2006-2007 року народження "золото" здобув Новосад Ярослав у ваговій категорії 68 кг, срібним призером став Митрофанюк Олександр у ваговій категорії 62 кг.
Чемпіоном України з бойового самбо серед дорослих став Велієв Солтан у ваговій категорії 68 кг, бронзовим призером став Гуславський Андрій у ваговій категорії 74 кг.
Усі спортсмени - вихованці СК «Воїн», тренери – Зінчук А.О. та Василенко Д.Г.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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