Як волинянам під час карантину оформити субсидію





Про це та інше – розмова з головним спеціалістом відділу соціальних допомог та житлових субсидій департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Ольгою Семерак, - пише



– У минулому році на Волині на початку опалювального сезону субсидію оформили 77,3 тисячі домогосподарств. На сьогодні ситуація може дещо змінитися, адже зросла мінімальна зарплата. Хоча з жовтня також підвищилась ціна на газ для побутових споживачів з 5,49 гривні за метр кубічний до 6,7 гривні, – каже Ольга Ананіївна.



– Кому не потрібно звертатися із заявою про призначення субсидії на опалювальний сезон?



– Усім домогосподарствам, які мали право на субсидію у травні 2020 року, буде здійснено автоматичний перерахунок з початком опалювального сезону. Зокрема й тим, у яких влітку її розмір становив нуль гривень.



– Кому автоматично не поновлять виплати?



– Із новою заявою та декларацією необхідно звернутись лише тим домогосподарствам, у складі яких відбулися зміни (у тому числі й у сімейному стані), а також орендарям, у яких закінчився термін договору оренди. Слід зазначити, що лише 8% домогосподарств звертаються з новими заявами та деклараціями, всім іншим здійснюється автоматичний перерахунок субсидій.



– Хто вперше оформляє субсидію, які потрібно зібрати документи?



– За призначенням субсидії може звертатись будь-хто із зареєстрованих у домогосподарстві осіб, не обов’язково власник житла. Для цього слід подати до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення за місцем реєстрації заяву та декларацію. Довідок про розмір зарплати чи пенсії надавати не потрібно. Інформація про доходи громадян надходить на запити працівників органів соцзахисту до Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та організацій-надавачів житлово-комунальних послуг. Довідки додаються лише у тому випадку, коли у декларації вказані доходи, інформація про які відсутня у податковій службі та пенсійному фонді.



– В умовах карантину жителям сіл, особливо пенсіонерам, важко виїхати з дому. Як їм бути?



– У сільській місцевості заяви приймають уповноважені особи, визначені виконавчими комітетами селищних і сільських рад, ОТГ та передають їх органам соціального захисту населення. Також заяву та декларацію можна надіслати поштою на адресу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації. Або ж подати їх в електронній формі через офіційний сайт Мінсоцполітики. Форму заяви та декларації можна знайти на цьому ж сайті (msp.gov.ua) і роздрукувати. Хто не має змоги зробити це сам, може попросити допомоги у особи, яка надає соціальні послуги, чи в органів місцевого самоврядування.



– Чимало людей в умовах карантину залишилися без роботи. Вони втратили право і на субсидію?



– Із запровадженням обмежувальних заходів (мова про карантин – авт.) особи, яких звільнили з роботи під час карантину (з 12 березня 2020 року) і які перебувають на обліку у службі зайнятості, мають право на отримання субсидії. Проте це стосується не усіх, хто втратив роботу, а лише звільнених відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України («у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці…»). При цьому для розрахунку субсидії береться лише розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої заробітної плати.



– Як оформити субсидію на орендоване житло?



– Крім заяви та декларації, необхідно подати ще й договір наймання (оренди) житла. При цьому право на призначення субсидії визначатиметься на засіданні комісії з питань соціального захисту населення райдержадміністрації чи міськвиконкому.



– Чи зможуть претендувати на субсидію нові пенсіонери, яким раніше не виходили виплати?



– Тим, хто вийшов на пенсію за віком у період з березня по липень 2020 року і розрахувався з роботи, необхідно звернутись із заявами про призначення субсидії з початку опалювального сезону з урахуванням лише пенсії. Тоді дохід у вигляді пенсії братиметься лише за один місяць: коли субсидія призначається з початку опалювального сезону – за серпень поточного року, якщо ж з початку неопалювального сезону – за березень. Коли ж заява надійшла серед сезону, то в дохід враховуємо розмір пенсії за місяць, що передує попередньому до місяця надходження заяви.



– Чому можуть відмовити у наданні субсидії?



– Житлова субсидія не призначається, якщо: опалювальна площа квартири становить понад 120 метрів квадратних, а житлового будинку – понад 200 метрів квадратних (крім дитбудинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей); у власності є транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда); у складі домогосподарства чи членів його сім’ї є особи, що досягли 18-ти річного віку і не працюють (або ж якщо хтось отримує заробітну плату, меншу за мінімальну), крім студентів і одержувачів соціальної пенсії; якщо було здійснено покупку чи оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням; сім’я має заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги (понад 340 гривень) більше трьох місяців; якщо хтось не сплатив аліменти понад три місяці чи сім’я не повернула на вимогу надміру виплачену субсидію. Однак у всіх цих випадках (крім площі житла та боргів по аліментах) субсидію може бути призначено за рішенням комісії, враховуючи конкретні обставини та на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання.



Також за рішеннями комісій може бути призначено субсидію непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла (більш ніж 48,8 метра квадратного).



– А якщо з батьками-пенсіонерами проживає, скажімо, безробітний син-пияк. Як їм бути?



– У такому разі позитивне рішення про призначення житлової субсидії може бути прийнято комісією (лише в обласних центрах і містах обласного значення) у випадку, коли алко- чи наркозалежні особи перебувають на диспансерному обліку і нададуть відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії.



Наталія КРАВЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація з коронавірусом вплинула на різні сфери життя, у тому числі й на оформлення субсидій. Які з’явилися нововведення з початком нового опалювального сезону, як відрізняється подача документів у місті та селі, які є винятки з основних правил при призначенні цього виду допомоги?Про це та інше – розмова з головним спеціалістом відділу соціальних допомог та житлових субсидій департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Ольгою Семерак, - пише Вісник. – У минулому році на Волині на початку опалювального сезону субсидію оформили 77,3 тисячі домогосподарств. На сьогодні ситуація може дещо змінитися, адже зросла мінімальна зарплата. Хоча з жовтня також підвищилась ціна на газ для побутових споживачів з 5,49 гривні за метр кубічний до 6,7 гривні, – каже Ольга Ананіївна.– Усім домогосподарствам, які мали право на субсидію у травні 2020 року, буде здійснено автоматичний перерахунок з початком опалювального сезону. Зокрема й тим, у яких влітку її розмір становив нуль гривень.– Із новою заявою та декларацією необхідно звернутись лише тим домогосподарствам, у складі яких відбулися зміни (у тому числі й у сімейному стані), а також орендарям, у яких закінчився термін договору оренди. Слід зазначити, що лише 8% домогосподарств звертаються з новими заявами та деклараціями, всім іншим здійснюється автоматичний перерахунок субсидій.– За призначенням субсидії може звертатись будь-хто із зареєстрованих у домогосподарстві осіб, не обов’язково власник житла. Для цього слід подати до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення за місцем реєстрації заяву та декларацію. Довідок про розмір зарплати чи пенсії надавати не потрібно. Інформація про доходи громадян надходить на запити працівників органів соцзахисту до Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та організацій-надавачів житлово-комунальних послуг. Довідки додаються лише у тому випадку, коли у декларації вказані доходи, інформація про які відсутня у податковій службі та пенсійному фонді.– У сільській місцевості заяви приймають уповноважені особи, визначені виконавчими комітетами селищних і сільських рад, ОТГ та передають їх органам соціального захисту населення. Також заяву та декларацію можна надіслати поштою на адресу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації. Або ж подати їх в електронній формі через офіційний сайт Мінсоцполітики. Форму заяви та декларації можна знайти на цьому ж сайті (msp.gov.ua) і роздрукувати. Хто не має змоги зробити це сам, може попросити допомоги у особи, яка надає соціальні послуги, чи в органів місцевого самоврядування.– Із запровадженням обмежувальних заходів (мова про карантин – авт.) особи, яких звільнили з роботи під час карантину (з 12 березня 2020 року) і які перебувають на обліку у службі зайнятості, мають право на отримання субсидії. Проте це стосується не усіх, хто втратив роботу, а лише звільнених відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України («у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці…»). При цьому для розрахунку субсидії береться лише розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої заробітної плати.– Крім заяви та декларації, необхідно подати ще й договір наймання (оренди) житла. При цьому право на призначення субсидії визначатиметься на засіданні комісії з питань соціального захисту населення райдержадміністрації чи міськвиконкому.– Тим, хто вийшов на пенсію за віком у період з березня по липень 2020 року і розрахувався з роботи, необхідно звернутись із заявами про призначення субсидії з початку опалювального сезону з урахуванням лише пенсії. Тоді дохід у вигляді пенсії братиметься лише за один місяць: коли субсидія призначається з початку опалювального сезону – за серпень поточного року, якщо ж з початку неопалювального сезону – за березень. Коли ж заява надійшла серед сезону, то в дохід враховуємо розмір пенсії за місяць, що передує попередньому до місяця надходження заяви.– Житлова субсидія не призначається, якщо: опалювальна площа квартири становить понад 120 метрів квадратних, а житлового будинку – понад 200 метрів квадратних (крім дитбудинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей); у власності є транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда); у складі домогосподарства чи членів його сім’ї є особи, що досягли 18-ти річного віку і не працюють (або ж якщо хтось отримує заробітну плату, меншу за мінімальну), крім студентів і одержувачів соціальної пенсії; якщо було здійснено покупку чи оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням; сім’я має заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги (понад 340 гривень) більше трьох місяців; якщо хтось не сплатив аліменти понад три місяці чи сім’я не повернула на вимогу надміру виплачену субсидію. Однак у всіх цих випадках (крім площі житла та боргів по аліментах) субсидію може бути призначено за рішенням комісії, враховуючи конкретні обставини та на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання.Також за рішеннями комісій може бути призначено субсидію непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла (більш ніж 48,8 метра квадратного).– У такому разі позитивне рішення про призначення житлової субсидії може бути прийнято комісією (лише в обласних центрах і містах обласного значення) у випадку, коли алко- чи наркозалежні особи перебувають на диспансерному обліку і нададуть відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії.Наталія КРАВЧУК

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