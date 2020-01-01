На Волині 23-річна дівчина за кермом Renault зіткнулась із Mitsubishi. ФОТО





Автопригода сталась 25 жовтня близько 7 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Зазначається, що 23-річна водійка Renault Scenic, жителька Турійського району, зіткнулася із Mitsubishi, під керуванням 29-річного ковельчанина.



Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології Ковельської центральної районної лікарні.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція нині з’ясовує всі обставини події.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ковель-Луцьк трапилась аварія.Автопригода сталась 25 жовтня близько 7 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Зазначається, що 23-річна водійка Renault Scenic, жителька Турійського району, зіткнулася із Mitsubishi, під керуванням 29-річного ковельчанина.Внаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології Ковельської центральної районної лікарні.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція нині з’ясовує всі обставини події.

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