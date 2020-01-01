П'яний волинянин впав з мотоцикла: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 11:43
В одному з сіл Маневицького району 31-річний керманич мотоцикла Shineray не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття.
Інцидент трапився вчора, 25 жовтня, в обідню пору, повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами. Виявилось, що він під час керування був напідпитку.
На водія склали два адміністративні протоколи за статтями 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) та 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Інцидент трапився вчора, 25 жовтня, в обідню пору, повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловіка госпіталізували до лікарні з травмами. Виявилось, що він під час керування був напідпитку.
На водія склали два адміністративні протоколи за статтями 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) та 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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