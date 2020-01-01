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У Львові чоловіки завдяки стрічці та 500-гривневій купюрі багаторазово поповнили собі рахунки. ФОТО

У Львові чоловіки завдяки стрічці та 500-гривневій купюрі багаторазово поповнили собі рахунки. ФОТО
У Львові правоохоронці затримали зловмисників за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої прикріпили ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання. Поліцейські затримали фігурантів на місці під час вчинення «операції».

За попередніми даними, чоловіки встигли поповнити рахунки на 4 тисячі гривень, повторно використовуючи одну купюру.

Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють фігурантів на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

У Львові чоловіки завдяки стрічці та 500-гривневій купюрі багаторазово поповнили собі рахунки. ФОТО
У Львові чоловіки завдяки стрічці та 500-гривневій купюрі багаторазово поповнили собі рахунки. ФОТО

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Теги: Львів, поповнення рахунків, схема
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