У Львові чоловіки завдяки стрічці та 500-гривневій купюрі багаторазово поповнили собі рахунки. ФОТО





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У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої прикріпили ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання. Поліцейські затримали фігурантів на місці під час вчинення «операції».



За попередніми даними, чоловіки встигли поповнити рахунки на 4 тисячі гривень, повторно використовуючи одну купюру.



Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють фігурантів на причетність до вчинення аналогічних злочинів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові правоохоронці затримали зловмисників за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою.Про це повідомляє Національна поліція України.У вечірній час правопорушники проводили поповнення мобільних рахунків 500-гривневою купюрою, до якої прикріпили ізотермічну стрічку, що давало можливість її повторного використання. Поліцейські затримали фігурантів на місці під час вчинення «операції».За попередніми даними, чоловіки встигли поповнити рахунки на 4 тисячі гривень, повторно використовуючи одну купюру.Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків та перевіряють фігурантів на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

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