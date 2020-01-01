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Волиняни – одні з найактивніших виборців в Україні

Волиняни – одні з найактивніших виборців в Україні
На місцевих виборах 25 жовтня на момент закінчення голосування найбільша явка виборців була зафіксована у Тернопільській, Львівській і Волинській областях.

Про це із посиланням на відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК повідомляє Укрінформ.

Згідно з оприлюдненою таблицею, у Тернопільській області з 800 тис. 702 зареєстрованих виборців бюлетені для голосування отримали 357 тис. 787 осіб (44,68%). На Львівщині з 1 млн 894 тис. 6 осіб на виборчі дільниці прийшли 829 тис. 945 (43,82%), на Волині - 316 тис. 202 з 754 тис. 927 виборців (41,89%).

Перевищила 40% також явка виборців в Івано-Франківській (41,8%), Чернігівській (41,64%), Закарпатській (41,25%) і Хмельницькій (40,71%) областях.

Натомість найнижча явка зафіксована у Донецькій (31,67%, 360 тис. 177 виборців з 1 млн 137 тис. 379 зареєстрованих), Миколаївській (32,02%, 274 тис. 323 з 856 тис. 796) та Харківській (32,33%, 648 тис. 458 з 1 млн 5 тис. 457) областях.

При цьому в Секретаріаті ЦВК наголосили, що наведена інформація не має офіційного характеру, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року № 404 зазначені відомості надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують ці дані від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном або електронною поштою.


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Теги: місцеві вибори, Волинь, найактивніша явка
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