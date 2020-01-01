вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині член виборчої дільниці вирішила проголосувати за свого чоловіка

На Волині член виборчої дільниці вирішила проголосувати за свого чоловіка
День виборів та ніч підрахунку голосів на Волині минули спокійно.

Про це під час брифінгу для місцевих ЗМІ розповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, - інформує сектор комунікації поліції Волині.

«День виборів та ніч підрахунку голосів на Волині минули спокійно, без особливих подій. Після закриття дільниць ніяких пригод за добу не трапилось», - зазначив начальник Волинської поліції.

За його словами, сьогодні ще відбувається доставка бюлетенів після підрахунку голосів на територіальні виборчі комісії.

«Поліція продовжує контролювати цей процес, поки ТВК не приймуть бюлетені, поліцейські не покидають дільничні комісії. Територіальні виборчі комісії також перебувають під цілодобовою охороною поліцейських, вони будуть там до оголошення результатів виборів», - розповів Юрій Крошко.

Зауважень та скарг на роботу поліції за цю добу не надходило. Усе відбулося в межах чинного законодавства.

Усього за виборчу добу до поліції надійшло понад 50 повідомлень про різні правопорушення. Більшість з них не знайшли свого підтвердження, за двома повідомленнями складено адміністративні протоколи – незаконна агітація й завідомо неправдиве повідомлення про подію. Під кінець роботи виборчих дільниць було зареєстроване одне кримінальне провадження – член виборчої дільниці вирішила проголосувати за себе і свого чоловіка. Ведеться розслідування.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, порушення, голосування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіли баня і котельня
Сьогодні, 12:58
У Луцьку очевидці затримали жінку, яка поцупила гроші із кишені у старшого чоловіка
Сьогодні, 12:50
На Волині член виборчої дільниці вирішила проголосувати за свого чоловіка
Сьогодні, 12:46
Вибори мера Луцька: порахували половину голосів
Сьогодні, 12:23
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
У Ковелі на дільниці скриньку для голосування встановили під камерою відеонагляду. ФОТО У Ковелі на дільниці скриньку для голосування встановили під камерою відеонагляду. ФОТО
25 жовтень, 15:08
Коли повідомлять остаточні результати виборів у Луцьку Коли повідомлять остаточні результати виборів у Луцьку
Сьогодні, 10:42
Епоха Сапожнікова закінчилася: мер, який 22 роки керував Нововолинськом, програв вибори Епоха Сапожнікова закінчилася: мер, який 22 роки керував Нововолинськом, програв вибори
Сьогодні, 09:05
Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з 10 ДВК Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з 10 ДВК
Сьогодні, 05:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
 1
Які партії отримали найбільшу підтримку виборців у Шацьку
Сьогодні, 13:16
 0
На Волині горіли баня і котельня
Сьогодні, 12:58
 0
У Луцьку очевидці затримали жінку, яка поцупила гроші із кишені у старшого чоловіка
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині член виборчої дільниці вирішила проголосувати за свого чоловіка
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8