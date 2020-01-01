На Волині член виборчої дільниці вирішила проголосувати за свого чоловіка

День виборів та ніч підрахунку голосів на Волині минули спокійно.Про це під час брифінгу для місцевих ЗМІ розповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, - інформує сектор комунікації поліції Волині.«День виборів та ніч підрахунку голосів на Волині минули спокійно, без особливих подій. Після закриття дільниць ніяких пригод за добу не трапилось», - зазначив начальник Волинської поліції.За його словами, сьогодні ще відбувається доставка бюлетенів після підрахунку голосів на територіальні виборчі комісії.«Поліція продовжує контролювати цей процес, поки ТВК не приймуть бюлетені, поліцейські не покидають дільничні комісії. Територіальні виборчі комісії також перебувають під цілодобовою охороною поліцейських, вони будуть там до оголошення результатів виборів», - розповів Юрій Крошко.Зауважень та скарг на роботу поліції за цю добу не надходило. Усе відбулося в межах чинного законодавства.Усього за виборчу добу до поліції надійшло понад 50 повідомлень про різні правопорушення. Більшість з них не знайшли свого підтвердження, за двома повідомленнями складено адміністративні протоколи – незаконна агітація й завідомо неправдиве повідомлення про подію. Під кінець роботи виборчих дільниць було зареєстроване одне кримінальне провадження – член виборчої дільниці вирішила проголосувати за себе і свого чоловіка. Ведеться розслідування.