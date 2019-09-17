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У місті на Волині майже тисячу споживачів залишаться без газу

У місті на Волині майже тисячу споживачів залишаться без газу
28 жовтня через ремонтні роботи на газопроводах середнього тиску у місті Камінь-Каширський не буде газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Волиньгаз".

У зв'язку з цим з 08.00 год до 17.00 год. припинять газопостачання 930 споживачам, які проживають на таких вулицях:
вул. Кутова
вул. Торгова, пров. Торговий
вул. Матросова
вул. Комарова, пров. Комарова
вул. Першого Травня,
вул. Затишна, пров. Затишний
вул. Ватутіна, пров.Ватутіна
вул. Болотна,
вул. Богдана Хмельницького,
вул. Дружня, пров. Дружній,
вул. Мала,
пров. Волі, вул. Воля
вул. Суворова,
вул. Гайова,
вул. Грушевського,
вул. Стуса,
вул. Чкалова
пл.. Культури
вул. Шевченка

Проведення ремонтних робіт покращить надійність системи газопостачання та підвищить безпеку використання газу у побуті.

Фахівці нагадують, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться 28 жовтня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та відсутності заборгованості за спожитий природній газ перед постачальником та оплату за розподіл (доставку) природнього газу АТ «Волиньгаз».

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Теги: газ, Волинь, відключення, ремонтні роботи
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