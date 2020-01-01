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ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*

ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
«Яровиця» – це житловий комплекс, з якого розпочалася зміна центрального району міста. Він презентує мешканцям концепцію комфортного життя завдяки архітектурним та інфраструктурним рішенням.

Раніше на цій території були закинуті промислові приміщення. Наразі ж тут – житловий комплекс, який динамічно розвивається: в експлуатацію здали 9 будинків.

Зараз триває будівництво завершальних 11-12 будинків і паралельно облаштовують внутрішню інфраструктуру житлового комплексу.
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*

Основою концепції «Яровиці» стала територія комфорту для усієї сім’ї, де увагу приділили облаштуванню зручної прибудинкової території.

Тут враховані потреби мешканців з різними інтересами, різного віку, активності. Щоб забезпечити це, для авто передбачили підземний паркінг. Тут є дитячий майданчик для наймолодших, спортивний майданчик для старших. Комплекс прикрасили арт-об’єктами, які цікаво роздивлятися та фотографувати. Біля будинків ростуть красиві дерева та кущі. Для освітлення використали елегантні світильники. Біля під’їздів –велопарковки.
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*

Чистоту і безпеку території забезпечуватимуть підземні контейнери. Така підземна система поки що є новинкою для міста, але зручніша, екологічніша за традиційну, більш охайна та естетична. Також наявні зарядні станції для електромобілів.

У деяких будинках – по два ліфти в кожному під’їзді. Ще важливий елемент для зручності – ту, що ліфти спускаються у підземний паркінг. Перші поверхи відвели під комерційні приміщення, сервіси, послуги, ресторації, бутіки, дитячі розвиваючі центри. Для авто – підземний і наземний паркінги.
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*

Квартири мають системи індивідуального опалення, вікна з 5-камерним профілем і 2-камерним енергозберігаючим склопакетом. Весь будинок передбачає утеплення мінеральною ватою та оснащений вентильованою фасадною системою.

Детальнішу інформацію про цей та ще один житловий комплекс «Dream Town» від компанії «Єврохолдінг» можна дізнатися на сайтах та на офіційних сторінках у соцмережах.

Отримати консультацію від професійної команди менеджерів можна в центрах продажу за адресами: вул.Яровиця, 17 та вул. Привокзальна, 12 або ж за номерами телефонів 050 402 05 05 («Яровиця»), 099 07 14 978 («Dream Town»).


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Теги: Яровиця, Луцьк. житло
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