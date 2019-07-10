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На Волині горіли баня і котельня

На Волині горіли баня і котельня
У вихідні рятувальники ліквідували шість пожеж, що трапились у Старовижівському, Маневицькому, Горохівському районах та містах Нововолинську, Ковелі.

Про це інформує УДСНС України у Волинській області.

24 жовтня вогнеборці врятували від знищення господарські будівлі та будинок в селах Діброва та Губин Перший Горохівського та Граддя Маневицького районів, а в місті Ковелі – баню.

Так, о 18:52 до служби порятунку «101» поступило повідомлення про пожежу в провулку Гагаріна, що в місті Ковелі. Вже за п’ять хвилин на виклик прибули дві пожежних машини, які о 19:16 локалізували пожежу в цегляній господарській будівлі (бані), а о 19:55 її ліквідували. Вогонь знищив лише 2 м кв. перекриття, пошкодив 5 м кв. утеплювача. Ймовірною причиною виникнення пожежі став недолік конструкції, а саме порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

А 25 жовтня обідньої пори рятувальники врятували від знищення вогнем котельню у селищі Стара Вижівка, що зайнялася через недолік конструкції нагрівальних печей. Повідомлення поступило о 14:00. Вже за три хвилини на місце події примчали вогнеборці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка. Рятувальники ліквідували пожежу о 14:30. Вогонь знищив 10 м кв. покрівлі та стелі, пошкодив речі.



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Теги: пожежа, Волинь, баня, котельня
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