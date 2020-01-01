Які партії отримали найбільшу підтримку виборців у Шацьку





Про це



Всього на цій території зареєстрували 3920 виборців, із них проголосувало 2124 осіб (з уточненням станом на 02.00 год.), 115 із всіх бюлетенів цього округу визнали недійсними.



За паралельним підрахунком голосів, в селищі Шацьк до селищної ради найбільшу кількість голосів набрала партія «За майбутнє» - 33,71 %, що становить 713 голосів. На другому місці перебуває «Свобода» - 13,95%, (295 осіб).



Небагато відірвалися представники партії «Слуга Народу» - 12,39%, за них проголосувало 262 людини. «Аграрна партія» отримала 8,32% голосів шачан, тобто проголосувало 176 осіб. «Європейська солідарність» - 8,09%, (171 голос).



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Партію «Сила і честь» підтримали 7,71% шачан, за них проголосували 163 виборці. Найменше отримала партія «Батьківщина» - 7,19% від кількості голосів, за цю партію проголосували 152 мешканці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Шацьк, що є виборчим округом №2, працювало три дільниці. Найбільшу підтримку виборців отримала політична партія «За майбутнє».Про це повідомляє Шацька РДА.Всього на цій території зареєстрували 3920 виборців, із них проголосувало 2124 осіб (з уточненням станом на 02.00 год.), 115 із всіх бюлетенів цього округу визнали недійсними.За паралельним підрахунком голосів, в селищі Шацьк до селищної ради найбільшу кількість голосів набрала партія «За майбутнє» - 33,71 %, що становить 713 голосів. На другому місці перебуває «Свобода» - 13,95%, (295 осіб).Небагато відірвалися представники партії «Слуга Народу» - 12,39%, за них проголосувало 262 людини. «Аграрна партія» отримала 8,32% голосів шачан, тобто проголосувало 176 осіб. «Європейська солідарність» - 8,09%, (171 голос).Партію «Сила і честь» підтримали 7,71% шачан, за них проголосували 163 виборці. Найменше отримала партія «Батьківщина» - 7,19% від кількості голосів, за цю партію проголосували 152 мешканці.

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