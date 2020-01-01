Внаслідок ДТП на Рівненщині троє молодих людей – у реанімації





Про це



Слідчо-оперативна група встановила, що 25-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням транспортного засобу.



Унаслідок ДТП водія та трьох пасажирів доставили до лікарні. У кермувальника та 24-річного пасажира — жителів села Грушівка, медики діагностували політравми, черепно-мозкові травми, травми живота та грудної клітки. У 19-річного пасажира — жителя села Грушівська Гута — закрита черепно-мозкова травма, травма живота.



Іще один пасажир — 17-річний житель села Грушівська Гута, в автопригоді не травмувався. Після надання медичної допомоги його відпустили.



Слідчі Березнівського відділення поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



У рамках кримінального провадження у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про дорожньо-транспортну на вулиці Центральній у селі Новий Моквин о 22:30 вчора, 25 жовтня, до поліції повідомили медики.Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група встановила, що 25-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням транспортного засобу.Унаслідок ДТП водія та трьох пасажирів доставили до лікарні. У кермувальника та 24-річного пасажира — жителів села Грушівка, медики діагностували політравми, черепно-мозкові травми, травми живота та грудної клітки. У 19-річного пасажира — жителя села Грушівська Гута — закрита черепно-мозкова травма, травма живота.Іще один пасажир — 17-річний житель села Грушівська Гута, в автопригоді не травмувався. Після надання медичної допомоги його відпустили.Слідчі Березнівського відділення поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння.

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