Медикам на Волині готові платити до 13 тисяч гривень: ТОП вакансій
Сьогодні, 15:50
Найбільше на Волині на сьогодні потребують сімейних лікарів і винагороду за їх працю пропонують доволі непогану – від 9 400 до 13 тисяч гривень за місяць. Також в області не вистачає стоматологів, лаборантів і анестезіологів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, у місто Володимир-Волинський потребують відразу двох лікарів загальної практики – сімейної медицини, яким готові платити по 13 тисяч гривень в місяць. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами.
У цьому ж місті також є потреба у кваліфікованому лікареві-стоматологу, який вестиме змішані прийоми, складатиме плани лікування і заповнятиме усю необхідну документацію. Серед основних вимог – постійне відвідування навчальних заходів. Заробітну плату пропонують 11 тисяч гривень на місяць. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0242) 2 05 25 (Ірина Ігорівна).
У село Річиця Ратнівського району шукають сімейного лікаря. Винагороду пропонують 9 500 в місяць. Серед обов’язків – забезпечення населення первинно-медичною допомогою та виконання інших функцій медичного спрямування відповідно до укладеного договору. Контактна особа – Сергій Павлович (0266 25 36).
У село Затурці Локачинського району теж запрошують на роботу сімейного лікаря для виконання типових обов’язків на зарплату 9 400 гривень. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2 21 51 (Тетяна Олексіївна).
Спеціаліста із анестезіології потребують у лікарню в місті Рожище. Серед обов’язків – проведення передопераційної підготовки, анестезії, а також прослідковування стану пацієнтів під час та після хірургічного втручання. Зарплату пропонують 8 505 гривень на місяць. За більш детальною інформацією звертайтеся: (0268) 2 14 13 (Ярослав Іванович).
В обласний центр Волині шукають лікаря-лаборанта на ставку 8 505 гривень на місяць. В обов’язки входить проведення лабораторних досліджень в клінічно-діагностичній лабораторії та ведення відповідної документації. Контактна особа – Наталя Анатоліївна (098 456 73 11).
У селище Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованого лікаря-стоматолога. Серед обов’язків – проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини і надання невідкладної стоматологічної допомоги. Винагороду пропонують у розмірі 8 тисяч гривень на місяць. За деталями щодо вакансії звертайтеся за номером: (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, у місто Володимир-Волинський потребують відразу двох лікарів загальної практики – сімейної медицини, яким готові платити по 13 тисяч гривень в місяць. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами.
У цьому ж місті також є потреба у кваліфікованому лікареві-стоматологу, який вестиме змішані прийоми, складатиме плани лікування і заповнятиме усю необхідну документацію. Серед основних вимог – постійне відвідування навчальних заходів. Заробітну плату пропонують 11 тисяч гривень на місяць. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0242) 2 05 25 (Ірина Ігорівна).
У село Річиця Ратнівського району шукають сімейного лікаря. Винагороду пропонують 9 500 в місяць. Серед обов’язків – забезпечення населення первинно-медичною допомогою та виконання інших функцій медичного спрямування відповідно до укладеного договору. Контактна особа – Сергій Павлович (0266 25 36).
У село Затурці Локачинського району теж запрошують на роботу сімейного лікаря для виконання типових обов’язків на зарплату 9 400 гривень. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2 21 51 (Тетяна Олексіївна).
Спеціаліста із анестезіології потребують у лікарню в місті Рожище. Серед обов’язків – проведення передопераційної підготовки, анестезії, а також прослідковування стану пацієнтів під час та після хірургічного втручання. Зарплату пропонують 8 505 гривень на місяць. За більш детальною інформацією звертайтеся: (0268) 2 14 13 (Ярослав Іванович).
В обласний центр Волині шукають лікаря-лаборанта на ставку 8 505 гривень на місяць. В обов’язки входить проведення лабораторних досліджень в клінічно-діагностичній лабораторії та ведення відповідної документації. Контактна особа – Наталя Анатоліївна (098 456 73 11).
У селище Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованого лікаря-стоматолога. Серед обов’язків – проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини і надання невідкладної стоматологічної допомоги. Винагороду пропонують у розмірі 8 тисяч гривень на місяць. За деталями щодо вакансії звертайтеся за номером: (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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