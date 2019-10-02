Медикам на Волині готові платити до 13 тисяч гривень: ТОП вакансій

Найбільше на Волині на сьогодні потребують сімейних лікарів і винагороду за їх працю пропонують доволі непогану – від 9 400 до 13 тисяч гривень за місяць. Також в області не вистачає стоматологів, лаборантів і анестезіологів.Про цеповідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Так, у місто Володимир-Волинський потребують відразу двох, яким готові платити погривень в місяць. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами.У цьому ж місті також є потреба у кваліфікованому, який вестиме змішані прийоми, складатиме плани лікування і заповнятиме усю необхідну документацію. Серед основних вимог – постійне відвідування навчальних заходів. Заробітну плату пропонуютьгривень на місяць. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0242) 2 05 25 (Ірина Ігорівна).У село Річиця Ратнівського району шукають. Винагороду пропонуютьв місяць. Серед обов’язків – забезпечення населення первинно-медичною допомогою та виконання інших функцій медичного спрямування відповідно до укладеного договору. Контактна особа – Сергій Павлович (0266 25 36).У село Затурці Локачинського району теж запрошують на роботудля виконання типових обов’язків на зарплатугривень. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2 21 51 (Тетяна Олексіївна).потребують у лікарню в місті Рожище. Серед обов’язків – проведення передопераційної підготовки, анестезії, а також прослідковування стану пацієнтів під час та після хірургічного втручання. Зарплату пропонуютьгривень на місяць. За більш детальною інформацією звертайтеся: (0268) 2 14 13 (Ярослав Іванович).В обласний центр Волині шукаютьна ставкугривень на місяць. В обов’язки входить проведення лабораторних досліджень в клінічно-діагностичній лабораторії та ведення відповідної документації. Контактна особа – Наталя Анатоліївна (098 456 73 11).У селище Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованого. Серед обов’язків – проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини і надання невідкладної стоматологічної допомоги. Винагороду пропонують у розмірігривень на місяць. За деталями щодо вакансії звертайтеся за номером: (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).