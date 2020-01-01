вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському водосховищі піймали порушника, який сіткою «натягав» 37 карасів

На волинському водосховищі піймали порушника, який сіткою «натягав» 37 карасів
У період з 19 по 26 жовтня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 11 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

Про це повідомляє рибпатруль області.

Так, склали чотири протоколи за ч. 3 ст.85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та п’ять – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.

«За цей період на порушників наклали 204 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 428 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 11 кг водних біоресурсів. Також вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову та ще 9 одиниць – за актами безгосподарського майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 22 жовтня на Мар’янівському водосховищі, поблизу села Цегів Горохівського району, близько опівночі виявили порушника, що ловив рибу забороненим знаряддям лову. За допомогою мисинової сітки він встиг витягнути 37 карасів сріблястих на 629 гривень.

На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.

Довідкова інформація: З першого листопада 2020 року на водоймах Волині розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2021 року.

На волинському водосховищі піймали порушника, який сіткою «натягав» 37 карасів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рибпатруль, Волинь, порушення, риболовля, карась
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Відрубати руки і разом з карасями випустити у водосховище.
Відповісти
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:18
У Єгипті акула напала на українських туристів
Сьогодні, 18:12
На волинському водосховищі піймали порушника, який сіткою «натягав» 37 карасів
Сьогодні, 18:05
У Луцьку пільговикам продовжили терміни дії електронних квитків
Сьогодні, 17:56
Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
За тиждень на Волині рибалки-браконьєри завдали збитків на майже 1,5 тисячі гривень За тиждень на Волині рибалки-браконьєри завдали збитків на майже 1,5 тисячі гривень
13 жовтень, 14:25
Покарають чоловіка, який у Сапалаївці ловив рибу сіткою Покарають чоловіка, який у Сапалаївці ловив рибу сіткою
29 вересень, 16:41
За тиждень на Волині зафіксували 16 порушень правил рибальства За тиждень на Волині зафіксували 16 порушень правил рибальства
14 вересень, 18:00
За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства
26 серпень, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
 1
У Луцьку 25 багатоповерхівок – досі без тепла та гарячої води. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинські бойові самбісти завоювали 17 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
У Єгипті акула напала на українських туристів
Сьогодні, 18:12
 0
Медіа
відео
1/8