На волинському водосховищі піймали порушника, який сіткою «натягав» 37 карасів

У період з 19 по 26 жовтня 2020 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 11 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Про це повідомляє рибпатруль області.Так, склали чотири протоколи за ч. 3 ст.85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та п’ять – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За цей період на порушників наклали 204 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 1 428 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 11 кг водних біоресурсів. Також вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову та ще 9 одиниць – за актами безгосподарського майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 22 жовтня на Мар’янівському водосховищі, поблизу села Цегів Горохівського району, близько опівночі виявили порушника, що ловив рибу забороненим знаряддям лову. За допомогою мисинової сітки він встиг витягнути 37 карасів сріблястих на 629 гривень.На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.