На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19





Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» громадянин Молдови, який слідував з-за кордону, запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду,



Іноземець сподівався, що 100 євро допоможуть йому безперешкодно потрапити до України без наявного поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.



Прикордонник, проявивши нульову толерантність до корупції, від хабаря відмовився, а молдованину, за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, доведеться надавати пояснення співробітникам Нацполіції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іноземець, який перетинав українсько-польський кордон, спробував підкупити прикордонника на Волині.Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» громадянин Молдови, який слідував з-за кордону, запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Іноземець сподівався, що 100 євро допоможуть йому безперешкодно потрапити до України без наявного поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.Прикордонник, проявивши нульову толерантність до корупції, від хабаря відмовився, а молдованину, за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, доведеться надавати пояснення співробітникам Нацполіції.

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