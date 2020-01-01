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На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19

На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19
Іноземець, який перетинав українсько-польський кордон, спробував підкупити прикордонника на Волині.

Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» громадянин Молдови, який слідував з-за кордону, запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Іноземець сподівався, що 100 євро допоможуть йому безперешкодно потрапити до України без наявного поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.

Прикордонник, проявивши нульову толерантність до корупції, від хабаря відмовився, а молдованину, за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, доведеться надавати пояснення співробітникам Нацполіції.


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Теги: Ягодин, поліс страхування, прикордонник, хабар
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