На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19
Сьогодні, 14:19
Іноземець, який перетинав українсько-польський кордон, спробував підкупити прикордонника на Волині.
Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» громадянин Молдови, який слідував з-за кордону, запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Іноземець сподівався, що 100 євро допоможуть йому безперешкодно потрапити до України без наявного поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.
Прикордонник, проявивши нульову толерантність до корупції, від хабаря відмовився, а молдованину, за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, доведеться надавати пояснення співробітникам Нацполіції.
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Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» громадянин Молдови, який слідував з-за кордону, запропонував військовослужбовцю неправомірну винагороду, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Іноземець сподівався, що 100 євро допоможуть йому безперешкодно потрапити до України без наявного поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.
Прикордонник, проявивши нульову толерантність до корупції, від хабаря відмовився, а молдованину, за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, доведеться надавати пояснення співробітникам Нацполіції.
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