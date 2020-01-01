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Екснардеп Лозінський, який сидів за вбивство, виграв вибори

Екснардеп Лозінський, який сидів за вбивство, виграв вибори
Колишній народний депутат Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув’язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову Підвисоцької об’єднаної територіальної громади.

Про це УНН повідомили у місцевій ТВК.

"Уже зараз можна сказати, що на виборах голови Підвисоцької ОТГ переміг Віктор Лозінський. На цей час перевага над найближчим переслідувачем складає понад 700 голосів. На цей момент за Лозінського віддали голос 1125 виборців, а за найближчу конкурентку Валентину Степанову — 416", - повідомила голова Підвисоцької сільської територіальної виборчої комісії Марина Пічкур.

Дніпровський районний суд міста Києва достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, який був засуджений за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Додамо, екснардеп Лозінський вийшов на волю у квітні 2016 року.

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Теги: Віктор Лозінський, нардеп, вибори
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