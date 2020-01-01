Лікарі розповіли про стан підлітка, який отримав опіки на луцькій залізниці
Сьогодні, 15:19
Стан 15-річного хлопця, якого уразило струмом у 25 тисяч вольт на луцькій залізниці, стабільно важкий.
Про це розповів завідувач опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Роман Трач, - пише Суспільне.
Поруч зі школярем у лікарні постійно перебуває мама.
Лікар каже, що у пацієнта діагностували електротравму, опіки обличчя, тулуба та кінцівок загальною площею 45%. Хлопця прооперували в день госпіталізації. Нині підлітка готують до наступних опертивних втручань.
"Частина ран загоюється під штучним покриттям. А глибокі опіки треба буде перекривати шляхом пересадки власної шкіри. Пацієнт за 5-6 днів готуватиметься до оперативного лікування з приводу пересадки шкіри", - розповів Роман Трач.
Як розповіла Суспільному мама хлопця Оксана, син поліз на вагон, щоб вразити дівчину.
"Він дитина — розумна, свідома. І неодноразово проводились бесіди про те, що можна робити, куди можна ходити. Це є мить і випадок. Я думаю, що в той момент він не думав про якісь наслідки та про те, що він взагалі робить", - розповіла жінка.
Завідувач обласного опікового центру Роман Трач каже, якщо пересаджена шкіра після операції приживеться, то хлопець пробуде у лікарні ще три тижні.
Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня 15-річний Павло разом із дівчиною гуляли на території луцької залізниці. Щоб вразити подругу школяр виліз на вагон, де його вразило струмом.
За рік це вже вчетверте підлітки отримують опіки. Нагадаємо, 17 травня у Луцьку 15-річний хлопець, який стрибав по вагонах отримав ураження струмом. Підліток мав опіки 40% тіла. Наступного дня, 18 травня на території Ковельського депо двоє дітей 13 та 14 років вилізли на вагон потяга та отримали опіки електричним струмом. 27 травня у Ківерцівському районі загинув 16-річний хлопець, який поліз на електроопору, щоб зробити гарну світлину.
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Про це розповів завідувач опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Роман Трач, - пише Суспільне.
Поруч зі школярем у лікарні постійно перебуває мама.
Лікар каже, що у пацієнта діагностували електротравму, опіки обличчя, тулуба та кінцівок загальною площею 45%. Хлопця прооперували в день госпіталізації. Нині підлітка готують до наступних опертивних втручань.
"Частина ран загоюється під штучним покриттям. А глибокі опіки треба буде перекривати шляхом пересадки власної шкіри. Пацієнт за 5-6 днів готуватиметься до оперативного лікування з приводу пересадки шкіри", - розповів Роман Трач.
Як розповіла Суспільному мама хлопця Оксана, син поліз на вагон, щоб вразити дівчину.
"Він дитина — розумна, свідома. І неодноразово проводились бесіди про те, що можна робити, куди можна ходити. Це є мить і випадок. Я думаю, що в той момент він не думав про якісь наслідки та про те, що він взагалі робить", - розповіла жінка.
Завідувач обласного опікового центру Роман Трач каже, якщо пересаджена шкіра після операції приживеться, то хлопець пробуде у лікарні ще три тижні.
Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня 15-річний Павло разом із дівчиною гуляли на території луцької залізниці. Щоб вразити подругу школяр виліз на вагон, де його вразило струмом.
За рік це вже вчетверте підлітки отримують опіки. Нагадаємо, 17 травня у Луцьку 15-річний хлопець, який стрибав по вагонах отримав ураження струмом. Підліток мав опіки 40% тіла. Наступного дня, 18 травня на території Ковельського депо двоє дітей 13 та 14 років вилізли на вагон потяга та отримали опіки електричним струмом. 27 травня у Ківерцівському районі загинув 16-річний хлопець, який поліз на електроопору, щоб зробити гарну світлину.
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