П'яний українець викрав у Польщі з лікарні «швидку»





Як повідомляє



Ним виявився п'яний 33-річний українець. Алкотестер показав близько 3 проміле в організмі чоловіка. Він стверджував, що його збив автомобіль, але більше нічого не пам’ятав. Громадянина України відвезли до лікарні, але замість того, щоб чекати результатів аналізів, чоловік покинув заклад.



Незабаром після цього у поліції Плонська отримали повідомлення про крадіжку автомобіля швидкої допомоги. З’ясувалося, що це той самий українець вирішив повернутися додому на авто “швидкої”, яке використовували для вивезення медичних відходів. Втім далеко від’їхати йому не вдалося. Усе помітив медичний рятівник, і коли авто затрималося перед шлагбаумом, підбіг і витягнув з нього п'яного водія.



Чоловіка наразі звинувачують у спробі викрадення транспортного засобу та у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Йому загрожує високий штраф та тюремне ув’язнення до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українцеві загрожує до 5 років за викрадення авто “швидкої” в місті Чемпково (Польща).Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, декілька днів тому поліція отримала повідомлення, що на дорозі в місті Чемпково (повіт Плонськ) лежить чоловік.Ним виявився п'яний 33-річний українець. Алкотестер показав близько 3 проміле в організмі чоловіка. Він стверджував, що його збив автомобіль, але більше нічого не пам’ятав. Громадянина України відвезли до лікарні, але замість того, щоб чекати результатів аналізів, чоловік покинув заклад.Незабаром після цього у поліції Плонська отримали повідомлення про крадіжку автомобіля швидкої допомоги. З’ясувалося, що це той самий українець вирішив повернутися додому на авто “швидкої”, яке використовували для вивезення медичних відходів. Втім далеко від’їхати йому не вдалося. Усе помітив медичний рятівник, і коли авто затрималося перед шлагбаумом, підбіг і витягнув з нього п'яного водія.Чоловіка наразі звинувачують у спробі викрадення транспортного засобу та у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Йому загрожує високий штраф та тюремне ув’язнення до 5 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію