Як волинські патрульні ловили п’яних кермувальників у День автомобіліста





Про це повідомили на



Так, вже вночі на неділю, на вулиці Мамсурова поліцейські зупинили Volkswagen 2DXOFE за порушення ПДР і виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.



Водій пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — позитивний.



Згодом на вулиці Шевченка патрульні помітили автомобіль Nissan Altima, який їхав без ближнього світла фар у темну пору доби. У цього водія також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на місці події показав 1,45 проміле.



На вулиці В'ячеслава Чорновола патрульні помітили автомобіль Alfa Romeo, який також порушив ПДР. Поспілкувавшись із водієм, патрульні з’ясували, що він не має посвідчення водія відповідної категорії та має ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд у лікарні показав позитивний результат.



Окрім цього, інспектори правопорядку, під час патрулювання на вулиці Набережній, побачили автомобіль ВАЗ 21120, який виїхав на клумбу. При спілкуванні, поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, а огляд показав позитивний результат — 1,19 проміле.



Близько 8 години ранку на проспекті Василя Мойсея поліцейські помітили автомобіль Mercedes E 200, водій якого порушив правила дорожнього руху. Інспектори зупинили транспортний засіб, а під час спілкування із кермувальником виявили, що в нього відсутнє посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.



А ковельські патрульні ввечері за порушення ПДР зупинили водія автівки ВАЗ 2106, який відмовлявся пред’являти документи та називати персональні дані.



Інспектори правопорядку помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, однак 34-річний чоловік відмовився від проходження огляду.



У результаті на всіх водіїв патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 25 жовтня, луцькі та ковельські патрульні виявили 6 водіїв, які кермували автомобілями у нетверезому стані.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Fаcebook.Так, вже вночі на неділю, на вулиці Мамсурова поліцейські зупинили Volkswagen 2DXOFE за порушення ПДР і виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.Водій пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — позитивний.Згодом на вулиці Шевченка патрульні помітили автомобіль Nissan Altima, який їхав без ближнього світла фар у темну пору доби. У цього водія також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на місці події показав 1,45 проміле.На вулиці В'ячеслава Чорновола патрульні помітили автомобіль Alfa Romeo, який також порушив ПДР. Поспілкувавшись із водієм, патрульні з’ясували, що він не має посвідчення водія відповідної категорії та має ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд у лікарні показав позитивний результат.Окрім цього, інспектори правопорядку, під час патрулювання на вулиці Набережній, побачили автомобіль ВАЗ 21120, який виїхав на клумбу. При спілкуванні, поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, а огляд показав позитивний результат — 1,19 проміле.Близько 8 години ранку на проспекті Василя Мойсея поліцейські помітили автомобіль Mercedes E 200, водій якого порушив правила дорожнього руху. Інспектори зупинили транспортний засіб, а під час спілкування із кермувальником виявили, що в нього відсутнє посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.А ковельські патрульні ввечері за порушення ПДР зупинили водія автівки ВАЗ 2106, який відмовлявся пред’являти документи та називати персональні дані.Інспектори правопорядку помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, однак 34-річний чоловік відмовився від проходження огляду.У результаті на всіх водіїв патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та адміністративні матеріали, відповідно до вчинених порушень.

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