На трасі «Львів-Радехів-Луцьк» автівка збила велосипедиста
Сьогодні, 17:00
На автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» в селі Прибужани Кам’янка-Бузького району трапилась смертельна аварія.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 жовтня близько 18:20, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля
Mazda – 30-річний місцевий мешканець, збив велосипедиста.
З травмами, отриманими внаслідок ДТП, 65-річного місцевого жителя госпіталізували. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя потерпілого - він помер у лікарні.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 жовтня близько 18:20, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля
Mazda – 30-річний місцевий мешканець, збив велосипедиста.
З травмами, отриманими внаслідок ДТП, 65-річного місцевого жителя госпіталізували. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя потерпілого - він помер у лікарні.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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