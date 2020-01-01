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На трасі «Львів-Радехів-Луцьк» автівка збила велосипедиста

На трасі «Львів-Радехів-Луцьк» автівка збила велосипедиста
На автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» в селі Прибужани Кам’янка-Бузького району трапилась смертельна аварія.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 жовтня близько 18:20, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля
Mazda – 30-річний місцевий мешканець, збив велосипедиста.

З травмами, отриманими внаслідок ДТП, 65-річного місцевого жителя госпіталізували. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя потерпілого - він помер у лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, велосипедист
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