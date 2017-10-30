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Відомо, хто очолить Любешівську громаду

Відомо, хто очолить Любешівську громаду
Територіальна виборча комісія завершила підрахунок голосів із виборів Любешівського селищного голови.

Таким чином переміг на виборах чинний селищний голова Олег Кух – із 4666 голосами, - пише газета Нове життя.

На другій сходинці – Юрій Куницький - 3107 голосів. За Юлію Подерню-Масюк віддали голоси 1830 наших краян. За Сергія Бартошика проголосували 562 жителі, Олексія Приходька – 753.
Відомо, хто очолить Любешівську громаду

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Теги: Олег Кух, вибори
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