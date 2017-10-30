Відомо, хто очолить Любешівську громаду





Таким чином переміг на виборах чинний селищний голова Олег Кух – із 4666 голосами, - пише газета



На другій сходинці – Юрій Куницький - 3107 голосів. За Юлію Подерню-Масюк віддали голоси 1830 наших краян. За Сергія Бартошика проголосували 562 жителі, Олексія Приходька – 753.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Територіальна виборча комісія завершила підрахунок голосів із виборів Любешівського селищного голови.Таким чином переміг на виборах чинний селищний голова– із 4666 голосами, - пише газета Нове життя. На другій сходинці –- 3107 голосів. За Юліювіддали голоси 1830 наших краян. За Сергія Бартошика проголосували 562 жителі,– 753.

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