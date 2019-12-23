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У Луцьку пільговикам продовжили терміни дії електронних квитків

У Луцьку пільговикам продовжили терміни дії електронних квитків
У Луцьку в період карантинних обмежень процес актуалізації електронних квитків осіб пільгової категорії відтермінували.

Про це йдеться на сайті Луцькрада.

"Щоб уникнути скупчення людей, відвідувати оператора електронних систем ТОВ «Сіті Кард Систем» для пролонгації терміну дії електронних квитків у жовтні-грудні 2020 року не потрібно", - йдеться у повідомлені.

Зауважують, що електронні квитки продовжують діяти до завершення періоду карантинних обмежень.

Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.


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Теги: транспорт, е-квиток, Луцьк, пільговики
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