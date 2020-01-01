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У Луцьку 25 багатоповерхівок – досі без тепла та гарячої води. ВІДЕО

У Луцьку 25 багатоповерхівок – досі без тепла та гарячої води. ВІДЕО
У Луцьку станом на 26 жовтня 25 багатоквартирних будинків досі без теплопостачання і гарячої води. Причина – пориви на зовнішній мережі.

Про це "Суспільному" речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

745 будинків отримують теплоносій. Найбільше проблем на вулицях Даньшина і Потебні, де без опалення - 6 будинків.

У суботу знайшли нове місце пориву. Гнилі та поржавілі труби вже дістали. Загалом станом на сьогодні у Луцьку зафіксували 10 поривів теплотрас, 4 з них нині ліквідовують.

Жителям багатоповерхівок, які через аварійні роботи лишилися без тепла, юрист Олег Стецюк радить документально зафіксувати відсутність теплоносія і вимагати у підприємства перерахунку в оплаті за опалення.

Зі слів Антона Безносикова, минулого тижня ліквідували 5 витоків у місті. Решту робіт планують завершити до кінця тижня. Впоратися швидше не можуть, бо на підприємстві бракує робочої сили, частина працівників - на лікарняному.

У 2020 році підприємство виконало поточних і капітальних ремонтів мереж, котелень на суму 3,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня. Першими тепло отримали лікувальні заклади обласного центру. Станом на 22 жовтня 35 багатоповерхівок Луцька ще чекали на теплоносій.


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Теги: опалення, Луцьк, аварії на тепломережах
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