У Луцьку 25 багатоповерхівок – досі без тепла та гарячої води. ВІДЕО





Про це Антон Безносиков.



745 будинків отримують теплоносій. Найбільше проблем на вулицях Даньшина і Потебні, де без опалення - 6 будинків.



У суботу знайшли нове місце пориву. Гнилі та поржавілі труби вже дістали. Загалом станом на сьогодні у Луцьку зафіксували 10 поривів теплотрас, 4 з них нині ліквідовують.



Жителям багатоповерхівок, які через аварійні роботи лишилися без тепла, юрист Олег Стецюк радить документально зафіксувати відсутність теплоносія і вимагати у підприємства перерахунку в оплаті за опалення.



Зі слів Антона Безносикова, минулого тижня ліквідували 5 витоків у місті. Решту робіт планують завершити до кінця тижня. Впоратися швидше не можуть, бо на підприємстві бракує робочої сили, частина працівників - на лікарняному.



У 2020 році підприємство виконало поточних і капітальних ремонтів мереж, котелень на суму 3,8 мільйона гривень.



Нагадаємо, опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня. Першими тепло отримали лікувальні заклади обласного центру. Станом на 22 жовтня 35 багатоповерхівок Луцька ще чекали на теплоносій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку станом на 26 жовтня 25 багатоквартирних будинків досі без теплопостачання і гарячої води. Причина – пориви на зовнішній мережі.Про це "Суспільному" речник ДКП "Луцьктепло"745 будинків отримують теплоносій. Найбільше проблем на вулицях Даньшина і Потебні, де без опалення - 6 будинків.У суботу знайшли нове місце пориву. Гнилі та поржавілі труби вже дістали. Загалом станом на сьогодні у Луцьку зафіксували 10 поривів теплотрас, 4 з них нині ліквідовують.Жителям багатоповерхівок, які через аварійні роботи лишилися без тепла, юристрадить документально зафіксувати відсутність теплоносія і вимагати у підприємства перерахунку в оплаті за опалення.Зі слів Антона Безносикова, минулого тижня ліквідували 5 витоків у місті. Решту робіт планують завершити до кінця тижня. Впоратися швидше не можуть, бо на підприємстві бракує робочої сили, частина працівників - на лікарняному.У 2020 році підприємство виконало поточних і капітальних ремонтів мереж, котелень на суму 3,8 мільйона гривень.Нагадаємо, опалювальний сезонПершими тепло отримали лікувальні заклади обласного центру. Станом на 22 жовтня 35 багатоповерхівок Луцька ще чекали на теплоносій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію