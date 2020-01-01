Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +3…+5 градусів, удень – +8…+10. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Маневичах, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +3…+5 градусів, удень – +8…+10. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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