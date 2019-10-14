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Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні

Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні
Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ.

Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла, повідомляє Нафтогаз у Фейсбуці.

«Буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, а отже — довелось переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень», - йдеться у повідомленні.

«Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. Завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24% (4318,99 грн за тис. кубометрів у вересні - ред.)», - відзначили у пресслужбі НАК.

Прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання, зазначили у Нафтогазі.

Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні

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Теги: Нафтогаз, газ, ціна, здорожчання
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