Нафтогаз прогнозує здорожчання газу у листопаді-грудні





Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла, повідомляє Нафтогаз у



«Буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, а отже — довелось переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень», - йдеться у повідомленні.



«Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. Завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24% (4318,99 грн за тис. кубометрів у вересні - ред.)», - відзначили у пресслужбі НАК.



Прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання, зазначили у Нафтогазі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ.Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла, повідомляє Нафтогаз у Фейсбуці «Буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, а отже — довелось переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень», - йдеться у повідомленні.«Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. Завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24% (4318,99 грн за тис. кубометрів у вересні - ред.)», - відзначили у пресслужбі НАК.Прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання, зазначили у Нафтогазі.

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