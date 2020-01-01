У Луцьку може бути другий тур виборів міського голови, – ОПОРА





Про це Катерина Шарпата.



Зі слів Катерини Шарпати, вибори на Волині, та в Луцьку зокрема, відбулись без серйозних порушень.



"Оперуючи фактами, які нам відомі, у Луцьку можливий другий тур. Поки очікуємо остаточних результатів від ТВК. Процес підрахунку голосів - тривалий. За нашими прогнозами він триватиме до завтра", - каже координаторка ОПОРИ.



Чи доведеться лучанам вдруге голосувати за кандидатів на посаду Луцького міського голови, остаточно стане відомо 27-28 жовтня. Нагадаємо, саме тоді Луцька ТВК буде готова озвучити результати місцевих виборів у обласному центрі.



У день виборів спостерігачі ОПОРИ зафіксували 4 порушення процедури видачі бюлетенів виборцю. Встановили по одному випадку спроби винести бюлетень виборцем за межі дільниці і голосування за межами спеціальної кабінки. За зверненням спостерігачів правоохоронці склали один адмінпротокол і подали одну скаргу до Ковельської міської ТВК на фіксовані порушення. Нині спостерігачі ОПОРА відстежує процес отримання виборчої документації на найбільших територіальних виборчих комісіях у Луцьку і Ковелі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники громадянської мережі спостерігачів ОПОРА прогнозують у Луцьку проведення другого туру виборів на посаду Луцького міського голови.Про це Суспільному розповіла координаторка ОПОРИ на ВолиніЗі слів Катерини Шарпати, вибори на Волині, та в Луцьку зокрема, відбулись без серйозних порушень."Оперуючи фактами, які нам відомі, у Луцьку можливий другий тур. Поки очікуємо остаточних результатів від ТВК. Процес підрахунку голосів - тривалий. За нашими прогнозами він триватиме до завтра", - каже координаторка ОПОРИ.Чи доведеться лучанам вдруге голосувати за кандидатів на посаду Луцького міського голови, остаточно стане відомо 27-28 жовтня. Нагадаємо, саме тоді Луцька ТВК буде готова озвучити результати місцевих виборів у обласному центрі.У день виборів спостерігачі ОПОРИ зафіксували 4 порушення процедури видачі бюлетенів виборцю. Встановили по одному випадку спроби винести бюлетень виборцем за межі дільниці і голосування за межами спеціальної кабінки. За зверненням спостерігачів правоохоронці склали один адмінпротокол і подали одну скаргу до Ковельської міської ТВК на фіксовані порушення. Нині спостерігачі ОПОРА відстежує процес отримання виборчої документації на найбільших територіальних виборчих комісіях у Луцьку і Ковелі.

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