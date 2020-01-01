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У Луцьку може бути другий тур виборів міського голови, – ОПОРА

У Луцьку може бути другий тур виборів міського голови, – ОПОРА
Представники громадянської мережі спостерігачів ОПОРА прогнозують у Луцьку проведення другого туру виборів на посаду Луцького міського голови.

Про це Суспільному розповіла координаторка ОПОРИ на Волині Катерина Шарпата.

Зі слів Катерини Шарпати, вибори на Волині, та в Луцьку зокрема, відбулись без серйозних порушень.

"Оперуючи фактами, які нам відомі, у Луцьку можливий другий тур. Поки очікуємо остаточних результатів від ТВК. Процес підрахунку голосів - тривалий. За нашими прогнозами він триватиме до завтра", - каже координаторка ОПОРИ.

Чи доведеться лучанам вдруге голосувати за кандидатів на посаду Луцького міського голови, остаточно стане відомо 27-28 жовтня. Нагадаємо, саме тоді Луцька ТВК буде готова озвучити результати місцевих виборів у обласному центрі.

У день виборів спостерігачі ОПОРИ зафіксували 4 порушення процедури видачі бюлетенів виборцю. Встановили по одному випадку спроби винести бюлетень виборцем за межі дільниці і голосування за межами спеціальної кабінки. За зверненням спостерігачів правоохоронці склали один адмінпротокол і подали одну скаргу до Ковельської міської ТВК на фіксовані порушення. Нині спостерігачі ОПОРА відстежує процес отримання виборчої документації на найбільших територіальних виборчих комісіях у Луцьку і Ковелі.

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Теги: вибори, ОПОРА, другий тур
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