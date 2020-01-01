У Луцьку може бути другий тур виборів міського голови, – ОПОРА
Сьогодні, 21:14
Представники громадянської мережі спостерігачів ОПОРА прогнозують у Луцьку проведення другого туру виборів на посаду Луцького міського голови.
Про це Суспільному розповіла координаторка ОПОРИ на Волині Катерина Шарпата.
Зі слів Катерини Шарпати, вибори на Волині, та в Луцьку зокрема, відбулись без серйозних порушень.
"Оперуючи фактами, які нам відомі, у Луцьку можливий другий тур. Поки очікуємо остаточних результатів від ТВК. Процес підрахунку голосів - тривалий. За нашими прогнозами він триватиме до завтра", - каже координаторка ОПОРИ.
Чи доведеться лучанам вдруге голосувати за кандидатів на посаду Луцького міського голови, остаточно стане відомо 27-28 жовтня. Нагадаємо, саме тоді Луцька ТВК буде готова озвучити результати місцевих виборів у обласному центрі.
У день виборів спостерігачі ОПОРИ зафіксували 4 порушення процедури видачі бюлетенів виборцю. Встановили по одному випадку спроби винести бюлетень виборцем за межі дільниці і голосування за межами спеціальної кабінки. За зверненням спостерігачів правоохоронці склали один адмінпротокол і подали одну скаргу до Ковельської міської ТВК на фіксовані порушення. Нині спостерігачі ОПОРА відстежує процес отримання виборчої документації на найбільших територіальних виборчих комісіях у Луцьку і Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіла координаторка ОПОРИ на Волині Катерина Шарпата.
Зі слів Катерини Шарпати, вибори на Волині, та в Луцьку зокрема, відбулись без серйозних порушень.
"Оперуючи фактами, які нам відомі, у Луцьку можливий другий тур. Поки очікуємо остаточних результатів від ТВК. Процес підрахунку голосів - тривалий. За нашими прогнозами він триватиме до завтра", - каже координаторка ОПОРИ.
Чи доведеться лучанам вдруге голосувати за кандидатів на посаду Луцького міського голови, остаточно стане відомо 27-28 жовтня. Нагадаємо, саме тоді Луцька ТВК буде готова озвучити результати місцевих виборів у обласному центрі.
У день виборів спостерігачі ОПОРИ зафіксували 4 порушення процедури видачі бюлетенів виборцю. Встановили по одному випадку спроби винести бюлетень виборцем за межі дільниці і голосування за межами спеціальної кабінки. За зверненням спостерігачів правоохоронці склали один адмінпротокол і подали одну скаргу до Ковельської міської ТВК на фіксовані порушення. Нині спостерігачі ОПОРА відстежує процес отримання виборчої документації на найбільших територіальних виборчих комісіях у Луцьку і Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У працівників суду на Волині виявили коронавірус
Сьогодні, 21:33
У Луцьку може бути другий тур виборів міського голови, – ОПОРА
Сьогодні, 21:14
У місті на Волині майже тисячу споживачів залишаться без газу
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00